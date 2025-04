Stasera su Rai 3: “Chi l’ha visto?” affronta casi di cronaca nera e misteri irrisolti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Questa sera, 23 aprile 2025, alle 21.20, Rai 3 trasmette un nuovo episodio di “Chi l’ha visto?“, il programma condotto da Federica Sciarelli, che si occupa di casi di cronaca nera e di scomode verità. L’episodio di oggi si concentra su tre casi distinti, analizzando documenti giudiziari, intercettazioni inedite e le testimonianze di chi continua a cercare risposte, rifiutando le versioni ufficiali.

Il caso di Pierina Paganelli: la decisione del riesame

Il programma di questa sera riporta l’attenzione su uno dei casi più controversi trattati da “Chi l’ha visto?”. Si parla dell’omicidio di Pierina Paganelli, per il quale il Riesame e il Gip hanno deciso di mantenere in carcere Louis Dassilva. Nonostante la difesa avesse chiesto la scarcerazione dell’uomo, sostenendo che potesse attendere il processo da uomo libero, la situazione si complica. Un elemento cruciale è emerso da una registrazione risalente al primo novembre 2023, in cui Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva, ammette di non essere in grado di confermare con certezza dove si trovasse il marito al momento del delitto. Questa incertezza ha pesato sulla decisione di negare la libertà all’accusato, il quale è stato ritenuto responsabile dell’omicidio di Pierina fin dallo scorso luglio.

Il mistero di Liliana Resinovich: oggetti sequestrati e dubbi

Un altro caso che verrà approfondito è quello di Liliana Resinovich. L’inviata di “Chi l’ha visto?” ha rivelato dettagli inquietanti riguardo a oggetti sequestrati nella BMW di Sebastiano Visintin, marito della vittima. Tra i reperti ci sono coltelli, un maglione giallo, guanti e un braccialetto di caucciù tagliato. Sergio, il fratello di Liliana, ha espresso il suo sconcerto per il ritrovamento di questi oggetti e ha dichiarato di aver osteggiato la cremazione della sorella, convinto che ci sia un mistero da svelare. Gli inquirenti stanno ora esaminando attentamente questi elementi, che potrebbero rivelarsi fondamentali per fare luce sulla vicenda.

La tragica storia di Gessica Disertore: un caso da riaprire

Il programma si sofferma anche sul dramma di Gessica Disertore, una giovane chef trovata senza vita il 27 settembre 2023 a bordo di una nave da crociera della Fantasy Cruise Line. I genitori di Gessica saranno ospiti di Federica Sciarelli e ribadiranno la loro convinzione che la morte della figlia non sia stata un gesto volontario. Alcuni dettagli della scena del crimine sembrano contraddire la ricostruzione ufficiale, che ha archiviato il caso come suicidio. I genitori chiedono che si indaghi più a fondo, poiché sono convinti che ci siano ancora molte domande senza risposta riguardo alla tragica fine di Gessica.

Dove seguire il programma

La nuova puntata di “Chi l’ha visto?” andrà in onda mercoledì 23 aprile 2025, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Gli spettatori possono seguire il programma anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, disponibile sia per la visione in diretta che on demand.

Questa serata promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena, con l’obiettivo di portare alla luce verità scomode e casi irrisolti che continuano a suscitare l’interesse del pubblico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!