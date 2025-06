Stasera su Rai 3: “Che ci faccio qui” esplora le fragilità e le speranze degli emarginati

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il programma “Che ci faccio qui”, condotto da Domenico Iannacone, torna stasera, martedì 3 giugno, alle 21.20 su Rai 3. Questa nuova puntata, intitolata “La casa degli altri”, si propone di indagare le complessità della mente umana e le esperienze di vita di coloro che si trovano ai margini della società. Attraverso storie toccanti, il programma affronta temi di fragilità, identità e la ricerca di un luogo da chiamare casa.

La casa come rifugio e prigione

In questa puntata, Domenico Iannacone si concentra sul concetto di casa, esplorando come questo spazio possa influenzare l’identità e le emozioni di una persona. La casa è vista non solo come un luogo fisico, ma anche come un simbolo di appartenenza e accettazione. Iannacone invita gli spettatori a riflettere su come l’abitare un luogo possa essere un’esperienza di accoglienza o di esclusione.

Tra le storie presentate, quella di Liliana Nechita, una romena che vive in Italia da oltre vent’anni. Liliana, che lavora come badante, ha trasformato le sue esperienze di fatica e solitudine in parole, pubblicando i suoi scritti. La sua narrazione rappresenta la voce di molte donne dell’Est Europa che, in cerca di una vita migliore, si trovano a dimenticare la propria identità. Queste donne, spesso sradicate dalla loro terra, vivono in uno stato di sospensione, cercando di ricostruire una vita in un contesto che non le riconosce.

Arte e memoria: il lavoro di Edoardo Tresoldi

Un altro protagonista della puntata è Edoardo Tresoldi, un artista di fama internazionale che utilizza reti metalliche per creare architetture monumentali. Le sue opere evocano luoghi che sembrano perduti, ma che continuano a vivere nella memoria collettiva. Tresoldi si muove in uno spazio che oscilla tra rovina e futuro, tra presenza e assenza, rendendo il suo lavoro una metafora di una casa ideale. Questa casa non imprigiona, ma protegge, offrendo un rifugio a chi cerca un senso di appartenenza.

Incontri che riaccendono la speranza

Domenico Iannacone torna a incontrare Guglielmo, un uomo che vive ancora nella stessa casa popolare alla periferia di Milano. Dopo un grave incidente, Guglielmo ha perso tutto: lavoro, stabilità e prospettive. La sua esistenza è segnata da una resistenza silenziosa, in un appartamento privo di corrente elettrica e in condizioni precarie. La sua storia è un esempio di come la vita possa portare a situazioni estreme, in una città che sembra dimenticare i più vulnerabili.

Durante l’incontro, Guglielmo ritrova Jean-Pierre, un ex dirigente che ha scelto di dedicarsi ad aiutare gli ultimi attraverso l’Associazione Opera Cardinal Ferrari. Questo incontro, dopo anni di separazione, riaccende un legame profondo e la speranza in un futuro migliore, dimostrando che anche nei momenti più bui è possibile trovare sostegno e solidarietà.

Il nuovo appuntamento con “Che ci faccio qui” promette di essere un viaggio emozionante e riflessivo, da non perdere stasera alle 21.20 su Rai 3.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!