Stasera su Rai 3: “Che ci faccio qui” esplora la mente e la memoria

Il programma “Che ci faccio qui”, condotto da Domenico Iannacone, torna stasera, martedì 27 maggio, alle 21.20 su Rai 3. Questa puntata, intitolata “Ricordati di me”, si propone di approfondire le complesse dinamiche della mente umana, esplorando storie di fragilità e resilienza. Attraverso racconti toccanti, il programma invita a riflettere su come la memoria possa essere sia un tesoro da preservare che una sfida da affrontare.

Le storie di Carlo Di Bartolomeo e la sua mente straordinaria

Il primo racconto della serata è dedicato a Carlo Di Bartolomeo, un giovane autistico che sorprende per la sua incredibile memoria. Carlo ha la capacità di ricordare testi, date e nomi con una lucidità impressionante. La sua vita, che potrebbe sembrare isolata e distante, si rivela invece ricca di emozioni e complessità. Attraverso il suo sguardo, il pubblico viene invitato a riconsiderare le nozioni di disabilità e capacità, scoprendo un universo interiore che sfida le convenzioni. La storia di Carlo rappresenta un potente esempio di come la diversità possa arricchire la nostra comprensione della condizione umana.

La Cave Multisensoriale e il recupero della memoria

Un altro segmento significativo del programma si svolge al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, dove il professor Luca Padua dirige la “Cave Multisensoriale”. Questo ambiente innovativo non è solo una semplice stanza, ma un vero e proprio spazio terapeutico dove la memoria viene stimolata attraverso un mix di immagini, suoni e vibrazioni. La terapia si rivela particolarmente utile per coloro che, a seguito di un ictus, un infarto o un trauma, hanno perso il contatto con la propria identità. Un esempio emblematico è quello di Matteo Moreschini, un giovane che, dopo essere rimasto in coma per quasi un mese a causa di un grave incidente stradale, ha iniziato a riappropriarsi dei suoi ricordi grazie a questa terapia. La sua storia di recupero sottolinea l’importanza della memoria nella costruzione dell’identità personale.

Michele Carmosino e la passione per la conoscenza

Infine, il programma presenta Michele Carmosino, un uomo di 76 anni originario della provincia di Isernia, che ha intrapreso un percorso di studi straordinario. Con ben dieci lauree già conseguite, Michele sta per completare le ultime due in Studi Storici Artistici presso l’Università La Sapienza di Roma. La sua incessante curiosità e il desiderio di apprendere dimostrano che l’amore per la conoscenza non ha età. La sua storia è un esempio ispiratore di come la voglia di imparare possa accompagnare ogni fase della vita, sfidando le convenzioni e le aspettative sociali.

Un viaggio nella mente umana

Queste tre storie, che saranno raccontate nella puntata di stasera, offrono uno spaccato della mente umana non solo come un insieme di funzioni biologiche, ma come un luogo di resistenza, crescita e rinascita. “Che ci faccio qui” invita il pubblico a riflettere su temi profondi e complessi, rendendo visibili esperienze spesso trascurate. L’appuntamento è fissato per le 21.20 su Rai 3, per un viaggio emozionante e significativo nel mondo della memoria e delle sue sfide.

