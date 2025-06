Stasera su Rai 2: Ultima puntata di Belve 2025 con ospiti di rilievo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma di interviste Belve 2025, condotto da Francesca Fagnani, giunge alla sua ultima puntata stasera alle 21.20 su Rai 2. In questa edizione, la conduttrice ha accolto ospiti di spicco, tra cui Lucrezia Lante della Rovere, il rapper Guè Pequeno e la top model Bianca Balti. A partire da martedì prossimo, il pubblico potrà seguire un nuovo spin-off intitolato Belve Crime, dove Fagnani intervisterà protagonisti di vicende giudiziarie, in un format che ricorda lo stile di Franca Leosini.

Bianca Balti: Riflessioni sulla vita e il successo

Bianca Balti, dopo la sua partecipazione come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025, torna nello studio di Belve per la seconda volta. La top model, nota per il suo spirito vivace, ha avviato un divertente scambio di battute con Francesca Fagnani, ricordando la sua precedente apparizione nel 2023. Durante l’intervista, Balti ha rivelato di aver pregato Dio affinché le alleviasse un’attrazione particolare, per poi scherzare dicendo: «Dio ha fatto di più. Mi ha dato il pene migliore al mondo», riferendosi al suo compagno Alessandro Cutrera. La top model ha anche annunciato l’intenzione di scrivere un libro intitolato “Come il pene mi ha guarita dal cancro”.

Nel corso della conversazione, Bianca ha parlato della sua carriera, sottolineando la differenza tra essere una top model e una semplice modella. Ha spiegato che alcune donne nel settore hanno una luce particolare, e lei si considera parte di questa categoria. Fagnani ha poi chiesto a Balti come ha affrontato la scoperta della sua malattia e se avesse temuto che i brand potessero allontanarsi da lei. La modella ha risposto candidamente che, sebbene alcuni brand si siano ritirati, ha compreso che era una reazione naturale. Ha espresso la sua determinazione a continuare la carriera nonostante le difficoltà, affermando che l’anno passato è stato il più bello della sua vita, grazie alla sua crescita personale.

Lucrezia Lante della Rovere: Un legame complesso con la madre

Lucrezia Lante della Rovere, figlia della celebre Marina Ripa di Meana, ha condiviso con Francesca Fagnani le esperienze significative della sua vita. L’attrice ha descritto il rapporto con la madre come complesso, caratterizzato da momenti di grande affetto ma anche da tensioni. Ha raccontato che Marina era una figura controversa, spesso al centro di scandali, e ha ammesso che la madre desiderava che fosse spregiudicata come lei. «Era possessiva e voleva manipolarmi», ha dichiarato Lucrezia, rivelando che la madre cercava di plasmarla a sua immagine.

Fagnani ha chiesto a Lucrezia di raccontare la turbolenta relazione tra sua madre e il pittore Franco Angeli. L’attrice ha descritto un ambiente familiare instabile, con episodi di violenza e dipendenze. Ha confermato che, sebbene Marina avesse parlato di prostituzione per procurare droga, non crede che fosse vero, sottolineando che la madre amava esagerare e provocare. Lucrezia ha riflettuto su come queste esperienze abbiano influenzato la sua vita e la sua carriera, rendendola una persona forte e resiliente.

Guè Pequeno: La voce del rap italiano

Guè Pequeno, all’anagrafe Cosimo Fini, è un nome di spicco nella scena rap e hip hop italiana. Nato a Milano nel 1980, ha iniziato la sua carriera fondando il collettivo Club Dogo. Nel corso degli anni, ha pubblicato numerosi album e collaborazioni, diventando una figura centrale nel panorama musicale italiano. Durante la sua intervista a Belve, Guè ha affrontato vari temi, tra cui la sua relazione con Fedez, la paternità e le controversie legate alla sua vita privata.

Il rapper ha parlato della sua esperienza come padre e del legame con la figlia Celine, condividendo aneddoti personali e riflessioni sulla sua vita. Ha anche accennato a un difetto all’occhio che lo ha accompagnato per anni e ha rivelato di essere stato coinvolto in polemiche legate a video privati pubblicati per errore. La sua presenza a Belve offre uno spaccato della vita di un artista che, nonostante le difficoltà, continua a lasciare un segno indelebile nel mondo della musica.

Con una varietà di ospiti e temi trattati, l’ultima puntata di Belve 2025 promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati di interviste e cultura pop.

