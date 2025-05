Stasera su Rai 2: Milly D’Abbraccio, Alessandro Preziosi e Paola Iezzi protagonisti di Belve

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La seconda puntata della nuova stagione di Belve, condotta da Francesca Fagnani, andrà in onda stasera su Rai 2 alle 21:20 e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. Dopo il successo della prima puntata, il programma promette di offrire un mix di rivelazioni e momenti di grande intrattenimento, con tre ospiti pronti a raccontarsi senza filtri.

Gli ospiti di Belve del 6 maggio 2025

Stasera, il pubblico avrà l’opportunità di conoscere meglio Milly D’Abbraccio, una figura controversa e poliedrica. Ex attrice pornografica, ex politica e produttrice discografica, Milly si definisce oggi come una professionista del sesso a pagamento, ma con un criterio ben preciso: “Solo con gente di un certo livello”. Durante l’intervista, che sarà trasmessa integralmente su Rai 2, Milly non si tirerà indietro nel raccontare la sua carriera, affermando di essere stata la migliore tra le pornodive della sua generazione. “I miei film sono i più belli del cinema porno italiano”, dichiara, rivendicando il suo posto nel panorama del settore.

Milly D’Abbraccio si sofferma anche sulla sua carriera, sottolineando come, dopo la scomparsa di Moana Pozzi, si senta l’ultima rappresentante di un’epoca. “Se avessi fatto oggi la pornodiva con Internet, sarei diventata planetaria”, aggiunge, evidenziando il cambiamento radicale nel modo di fruire i contenuti per adulti. La sua vita personale non è da meno: nel 2010 ha dichiarato di essere lesbica, un’affermazione che inizialmente l’ha destabilizzata. Oggi, dopo aver vissuto due relazioni significative con donne, ha scelto di tornare a relazionarsi con uomini, motivando la sua decisione con la complessità delle dinamiche femminili.

Alessandro Preziosi e il suo umorismo

Accanto a Milly, ci saranno anche Alessandro Preziosi e Paola Iezzi. L’attore napoletano, noto per il suo carisma e il suo talento, è atteso in autunno su Rai 1 nel ruolo di sodale di Can Yaman nella nuova versione di Sandokan. Nella clip promozionale rilasciata, Preziosi ha dimostrato il suo lato più divertente, facendo ridere Francesca Fagnani con una battuta sul suo modo di affrontare le scene di sesso: “Io sono guizzante”. Questo spirito giocoso promette di rendere la sua intervista un momento di grande intrattenimento.

Paola Iezzi e i misteri di X Factor

Infine, Paola Iezzi, la cantautrice milanese, sarà un’altra ospite di spicco della serata. La sua presenza è avvolta nel mistero, e i fan si chiedono se svelerà dettagli sulla prossima stagione di X Factor, dove ha ricoperto il ruolo di giudice l’anno scorso. Negli ultimi giorni, ci sono state voci di cambiamenti significativi nel programma, e l’unica certezza sembra essere Giorgia alla conduzione. Iezzi potrebbe fornire chiarimenti su queste dinamiche, rendendo la sua intervista un momento atteso dai telespettatori.

Con una combinazione di storie personali, umorismo e anticipazioni su programmi televisivi, la puntata di stasera di Belve si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della cronaca e dell’intrattenimento.

