Stasera su Rai 2: Belve 2025 con Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs e Nathalie Guetta

Il programma di interviste “Belve 2025“, condotto da Francesca Fagnani, debutta questa sera alle 21.20 su Rai 2, dopo un rinvio causato dalla morte di Papa Francesco. La trasmissione promette di offrire conversazioni avvincenti con ospiti di spicco, tra cui l’attrice e comica Sabrina Impacciatore, il velocista Marcell Jacobs e l’attrice Nathalie Guetta, nota per il suo ruolo in “Don Matteo“.

Sabrina Impacciatore: un viaggio tra esperienze e confessioni

Sabrina Impacciatore, classe 1967, è un volto noto del panorama cinematografico e televisivo italiano. Durante l’intervista, ha affrontato con sincerità e ironia domande provocatorie, in particolare riguardo al suo passato con le sostanze stupefacenti. L’attrice ha rivelato di aver sperimentato diverse droghe, descrivendo le esperienze con sostanze allucinogene come particolarmente affascinanti. Ha raccontato un episodio in Thailandia, dove ha vissuto un’intensa esperienza psichedelica, affermando di aver visto Jim Morrison camminare sulle acque.

Quando Francesca Fagnani le ha chiesto se avesse mai provato la cocaina, Impacciatore ha confermato di averne fatto uso in occasioni sociali, ma ha anche sottolineato di non poter fumare marijuana, poiché le provoca svenimenti.

Un altro tema affrontato è stato il suo sentirsi, a volte, un transessuale. Impacciatore ha spiegato di aver vissuto a lungo con la sensazione di essere un maschio, esprimendo una fluidità di genere che la caratterizza. Ha anche condiviso un aneddoto su un cantautore che, dopo aver ricevuto un rifiuto, le ha chiesto se avesse un pene, evidenziando la sua complessità identitaria. Infine, ha raccontato di una breve relazione con una donna, che ha descritto come un’esperienza unica e fugace.

Marcell Jacobs: la storia di un campione e il rapporto con il padre

Marcell Jacobs, vincitore di due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha aperto il suo cuore durante l’intervista, parlando della sua infanzia segnata dall’assenza del padre. Lamont, il padre di Jacobs, ha abbandonato la famiglia quando Marcell era ancora un neonato. L’atleta ha raccontato di come, da bambino, si fosse costruito un’immagine idealizzata del padre, descrivendolo come un supereroe, mentre dentro di sé provava un profondo dolore per la mancanza di una figura paterna.

Jacobs ha condiviso come questa mancanza abbia influenzato la sua vita, portandolo a disegnare solo sua madre nelle sue opere scolastiche. Tuttavia, ha anche rivelato di aver recentemente riappacificato i rapporti con il padre, un passo importante nella sua vita personale.

Durante l’intervista, è emerso anche il caso di spionaggio che ha coinvolto il suo collega Filippo Tortu. Jacobs ha espresso il suo disappunto per la violazione della sua privacy, sottolineando che non si sarebbe mai aspettato un comportamento del genere da parte di qualcuno vicino a lui. Ha chiarito che, nonostante la rivalità sportiva, non crede che Tortu fosse a conoscenza delle azioni del fratello, Giacomo, coinvolto nell’inchiesta.

Nathalie Guetta: tra risate e rimpianti

Nathalie Guetta, attrice francese e amata dal pubblico italiano per il suo ruolo in “Don Matteo“, ha portato un tocco di leggerezza all’intervista. Ha iniziato parlando della sua personalità complessa, descrivendosi come “abitata da persone diverse”. Con una dose di autoironia, ha confessato di rimanere delusa per non essere stata mai scelta per un film romantico, lamentando che il suo nome, Nathalie, non fosse abbastanza attraente per i produttori.

Guetta ha anche condiviso un aneddoto divertente riguardo alla sua carriera, esprimendo il desiderio di essere stata più audace nella sua vita, e ha scherzato sul fatto di non essere mai stata “zoccola” abbastanza. La sua intervista si è rivelata un mix di risate e riflessioni, mentre parlava del suo rapporto con il fratello, il DJ David Guetta, descrivendolo come una persona più libera e spensierata rispetto a lei.

La serata promette di essere ricca di emozioni e rivelazioni, con Francesca Fagnani pronta a guidare i suoi ospiti in un viaggio attraverso le loro esperienze di vita.

