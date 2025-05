Stasera su Rai 1: torna Sognando… Ballando con le Stelle con Francesco Totti come ospite speciale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Questa sera, venerdì 16 maggio 2025, il talent show Sognando… Ballando con le Stelle torna in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. La seconda puntata promette di essere ricca di emozioni e spettacolo, con un inizio previsto intorno alle 21:45. Tuttavia, l’orario potrebbe subire delle variazioni a causa della semifinale degli Internazionali di Roma 2025, che vedrà in campo il tennista Jannik Sinner contro Tommy Paul, in programma dalle 19:00 su Rai 1.

Un format che celebra il talento e l’emozione

Sognando… Ballando con le Stelle non è semplicemente un programma di danza, ma un evento che celebra il talento e l’intrattenimento. Ogni puntata è caratterizzata dalla presenza di ospiti illustri, che si uniscono ai concorrenti per creare momenti indimenticabili. La conduzione di Milly Carlucci, da sempre apprezzata per la sua capacità di coinvolgere il pubblico, rende ogni serata unica e speciale, trasformando il palco in un vero e proprio palcoscenico di emozioni.

Ospiti di prestigio nella seconda puntata

Per la seconda puntata, l’ospite d’onore sarà Francesco Totti, l’iconico capitano della Roma, la cui partecipazione è stata annunciata attraverso il profilo Instagram ufficiale del programma. La frase “Una leggenda in pista” ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan, creando grande attesa. Secondo quanto riportato da Dagospia, Milly Carlucci ha convinto Totti a partecipare grazie a un compenso significativo, rendendo la sua presenza ancora più attesa.

Accanto a Totti, il pubblico potrà rivedere alcuni dei volti più amati delle edizioni precedenti. Tra questi, l’ex giudice di Amici Emanuele Filiberto, la maestra di ballo Natalia Titova e il campione olimpico Massimiliano Rosolino. Questi artisti, noti per le loro performance cariche di emozione, si esibiranno in coreografie che promettono di far rivivere momenti storici del programma, mescolando nostalgia e grande spettacolo.

Le coppie in gara e la giuria

Le coppie che si esibiranno nella puntata di stasera sono pronte a dare il massimo. Tra i concorrenti ci sono Chiquito con Anastasia Kuzmina, Aly-Z con Moreno Porcu, Yuri con Alessandra Tripoli, Eleonora con Luca Favilla, Vanessa con Carlo Aloia, Mario con Veera Kinnunen, Hugo con Giada Lini, Janiya con Pasquale La Rocca e Valentina con Nikita Perotti. Ogni coppia avrà l’opportunità di mostrare il proprio talento e il proprio stile, cercando di conquistare il favore della giuria e del pubblico.

La giuria, composta da nomi noti come Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, avrà il compito di valutare le esibizioni. Accanto al giudizio esperto, il parere del pubblico, espresso attraverso i social media, avrà un ruolo cruciale nel determinare le sorti dei concorrenti. Questo mix di giudizi contribuirà a rendere la competizione ancora più avvincente.

In aggiunta, i tribuni del popolo, tra cui Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra, insieme alla new entry Matteo Addino, porteranno il loro contributo per arricchire l’atmosfera del programma. Alberto Matano, presente a bordo pista, sarà il commentatore degli eventi, pronto a cogliere ogni emozione e colpo di scena. Questo insieme di elementi renderà la serata indimenticabile, mentre i concorrenti si contenderanno un posto nella prossima stagione di Ballando con le Stelle.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!