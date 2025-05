Stasera su Chi l’ha visto?: nuovi sviluppi sui casi di cronaca nera in onda il 28 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La trasmissione Chi l’ha visto? torna stasera, mercoledì 28 maggio 2025, con un episodio ricco di novità e approfondimenti su alcuni dei casi di cronaca nera più discussi. La conduttrice Federica Sciarelli guiderà il pubblico attraverso le intricate vicende di Garlasco, Liliana Resinovich, Clara Rossignoli e Denisa Maria Adas. Ogni caso presenta interrogativi irrisolti e nuove piste investigative, rendendo la puntata imperdibile per gli appassionati di cronaca.

Il caso Garlasco: nuove piste investigative

La puntata di stasera si concentra nuovamente sul caso Garlasco, un delitto che ha suscitato grande attenzione mediatica. La trasmissione si interroga su un possibile nuovo scenario: potrebbe essere stato Andrea Sempio, insieme a Alberto Stasi o ad altri, a commettere l’omicidio di Chiara Poggi? Questa domanda è al centro delle indagini, mentre gli inquirenti cercano di fare chiarezza su un movente che rimane ancora oscuro.

Nella precedente puntata del 21 maggio, si era già discusso del coinvolgimento di Alberto Stasi, ma ora la posizione di Andrea Sempio è sotto esame. Le nuove informazioni emerse hanno spinto gli investigatori a esplorare ulteriori possibilità, senza lasciare nulla al caso. Attualmente, Alberto Stasi è l’unico accusato ufficialmente dell’omicidio di Chiara, ma la trasmissione si propone di analizzare ogni dettaglio per capire se ci siano altri colpevoli.

Le storie di Liliana Resinovich e Clara Rossignoli

Oltre al caso Garlasco, la puntata di Chi l’ha visto? affronterà anche la drammatica vicenda di Liliana Resinovich. Secondo le indagini della Procura, il marito Sebastiano Visintin sarebbe responsabile della sua morte, avvenuta il giorno della scomparsa dopo un violento litigio in un parco. La testimonianza di Claudio Sterpin, che ha rivelato che Liliana stava progettando di lasciare il marito, aggiunge un ulteriore elemento di complessità a questo caso già intricato.

Un’altra storia che verrà analizzata è quella di Clara Rossignoli, una nonna che sosteneva il nipote e l’ex compagna di lui con la sua pensione. Entrambi sono ora indagati per omicidio e occultamento di cadavere. Gli inquirenti hanno sequestrato un furgone di un amico di Clara, all’interno del quale è stata trovata una traccia di sangue. Si sta verificando se il sangue appartenga effettivamente a Clara, un elemento che potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini.

La scomparsa di Denisa Maria Adas

Infine, Chi l’ha visto? si occuperà della scomparsa di Denisa Maria Adas, una giovane svanita nel nulla da un residence di Prato. Le indagini si stanno concentrando sull’analisi dei movimenti del suo cellulare e sui contatti recenti della ragazza. Nelle ultime ore, le indagini hanno fatto un passo avanti significativo: un avvocato è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di sequestro di persona in concorso. Questo sviluppo potrebbe portare a nuove scoperte sul destino di Denisa e sul motivo della sua scomparsa.

Orario e modalità di visione

Chi l’ha visto? andrà in onda stasera, mercoledì 28 maggio 2025, alle ore 21:20 su Rai 3. Per chi preferisce seguire la trasmissione in streaming, è disponibile in diretta e on demand sulla piattaforma RaiPlay, accessibile sia da dispositivi mobili che desktop. La puntata promette di offrire nuovi spunti di riflessione e aggiornamenti sui casi che continuano a tenere col fiato sospeso il pubblico.

