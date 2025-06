Stasera niente ‘Affari Tuoi’: la Nazionale Italiana in campo per le qualificazioni ai Mondiali 2026

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, lunedì 9 giugno 2025, il noto game show ‘Affari Tuoi‘, condotto da Stefano De Martino, non andrà in onda su Rai1. La programmazione della rete subisce una variazione per dare spazio alla Nazionale Italiana, che scenderà in campo per affrontare la Moldavia nella seconda giornata del girone I delle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026. Questo evento sportivo rappresenta un’importante occasione per gli azzurri, che cercano di riscattarsi dopo la recente sconfitta.

Modifiche al palinsesto Rai

Il palinsesto di Rai1 ha subito un cambiamento significativo per la serata di oggi. Invece della consueta puntata di ‘Affari Tuoi‘, prevista per le 20:30, i telespettatori potranno seguire la partita tra Italia e Moldavia. Questo incontro è cruciale per le aspirazioni della Nazionale, che punta a ottenere un risultato positivo per continuare il percorso verso la qualificazione al torneo mondiale. La partita si svolgerà presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, un impianto che ha già ospitato numerosi eventi calcistici di rilevanza.

La decisione di cancellare il programma di intrattenimento è stata presa per dare la priorità all’evento sportivo, che attira l’attenzione di milioni di appassionati di calcio in Italia. La puntata di ‘Affari Tuoi‘ non è la prima a subire una sospensione per motivi sportivi: già venerdì 6 giugno, il programma era stato annullato a causa della partita tra Norvegia e Italia, che aveva visto gli azzurri uscire sconfitti.

Ritorno di ‘Affari Tuoi’ martedì 10 giugno

Per i fan di ‘Affari Tuoi‘, c’è una buona notizia: il programma tornerà in onda domani, martedì 10 giugno, alle 21:05. La puntata avrà una durata di circa 40 minuti, offrendo ai telespettatori l’opportunità di tornare a divertirsi con il format che ha conquistato il pubblico. Prima del game show, alle 20:30, andrà in onda ‘Buon vento Italia‘, una serata speciale dedicata al ritorno in patria dell’Amerigo Vespucci, un evento che celebra la storia e la cultura italiana.

La programmazione di Rai1 dimostra così la sua capacità di adattarsi agli eventi sportivi di grande richiamo, mantenendo al contempo l’interesse per i programmi di intrattenimento. Gli appassionati di calcio e di televisione possono quindi attendere con entusiasmo il ritorno di ‘Affari Tuoi‘, mentre seguono con attenzione le gesta della Nazionale sul campo.

