Stasera in tv, lunedì 12 ottobre 2020: film e serie tv da vedere

Tutti i film da non perdere, da vedere o recuperare, in onda stasera in tv, lunedì 12 ottobre 2020. Dallo struggente “La vita di Adéle” alla commedia italiana “Un figlio di nome Erasmus” fino al primo capitolo della saga “Il signore degli Anelli – La compagnia dell’anello”.

Ecco i film e le serie tv in onda stasera in tv, lunedì 12 ottobre 2020

“Footlose” su Sky Romance alle 21.00, è un musical del 1984 con protagonista un giovanissimo Kevin Bacon. Diretto da Herbert Ross comprende nel cast anche Sarah Jessica Parker. Il film racconta del giovane Ren che si trasferisce nella cittadina di Bomot. Una località dove, a seguito di tragici eventi legati a un concerto anni prima, è stato bandito tutto ciò che concerne la musica, in particolare il rock, e il ballo. Ren però, che non segue queste regole, è malvisto da tutti, in particolare dal reverendo Shaw Moore, padre della giovane Ariel, che si innamorerà proprio di Ren.

“Un figlio di nome Erasmus” su Sky Cinema 1 alle 21.15, diretto da Alberto Ferrari ha un cast che comprende Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis, Daniele Liotti. Protagonisti del fil sono quattro amici d’infanzia, ritrovatisi dopo anni per il funerale di Amalia, ragazza conosciuta durante l’Erasmus di cui ognuno di loro si era innamorato. Ad aspettarli però c’è anche una sorpresa inaspettata, e cioè un figlio che Amalia ha avuto con uno di loro. Non si sa però con chi. I quattro decidono così di andare a cercare il ragazzo, ormai ventenne, mentre aspettano i risultati del test del DNA.

“La vita di Adéle” su Cielo alle 21.15, di Abdellatif Kechiche ha nel cast principale Léa Seydoux e Adéle Exarchopoulos. Il film è lo straordinario ritratto di una giovane di 17 anni che scopre la sua sessualità attraverso l’incontro con una misteriosa ragazza dai capelli blu, che la trascina in un mondo nuovo, fatto di sentimenti travolgenti, puri e passionali. Una storia che cambierà per sempre la vita della ragazza.

“Chiara Ferragni – Unposted” su Rai 2 alle 21.15 è diretto da Elisa Amoruso, regista di molti documentari e da poco dietro la macchina da presa con un lungometraggio di finzione. Il film è la storia di Chiara Ferragni da quando era solo una bambina fino a diventare un’influencer, un’imprenditrice, una blogger e designer italiana. Il documentario si concentra soprattutto sull’influenza che la Ferragni ha avuto nel mondo del business e dei social network.

“Dieci piccoli indiani” su Sky Collection alle 21.15 è il primo doppio appuntamento con la miniserie in tre puntate basata sul romanzo di Agatha Christie. Del cast fanno parte anche Aidan Turner, Charles Dance e Miranda Richardson. Ambientato nel 1939, quando il misterioso signor Owen invita otto persone, sconosciute tra loro, nella sua ricca dimora, situata su un’isola. Gli otto invitati rimangono però ben presto bloccati sull’isola e nella casa del signor Owen, mentre qualcuno inizia a ucciderli uno dopo l’altro.

“Il negoziatore” su TV 8 alle 23.15, è un ottimo film diretto da F. Gary Gary con Samuel L. Jackson, Kevin Spacey e Paul Giamatti. Vittima di un complotto, uno dei migliori negoziatori di Chicago, decide di scoprire da solo la verità su chi l’ha incastrato. Entra quindi armato nell’ufficio per gli Affari Interni degli Stati Uniti sequestrando parte del personale e chiamando Chris Sabian, brillante negoziatore, che sembrerà, all’inizio, interessato a collaborare con la polizia.

“Annabelle 3” su Mediaset Premium alle 00.48, è il terzo capitolo della saga horror, diretto da Gary Dauberman, con Vera Farmiga e Patrick Wilson. In questo film la bambola demoniaca è tenuta al sicuro sotto chiave da Ed e Lorraine Warren. La loro figlia però, insieme alla baby-sitter e una sua amica, una sera diventano vittime dei demoni che l’essere maligno, che possiede la bambola, è capace di risvegliare.

Ecco nel dettaglio tutti i film e le serie tv in onda oggi in tv

Prima serata

“Il piccolo Yeti” su Sky Cinema Family alle 21.00

“L’uomo che ama” su Cine 34 alle 21.00

“Footloose su Sky Cinema Romance” alle 21.00

“Con Air” su Sky Cinema Action alle 21.00

“War of the Worlds”, stagione 1 episodio 1, su Fox alle 21.00

“Mandela: la lunga strada verso la libertà” alle 21.02 su Iris

“Contract to kill” su Canale 20 alle 21.04

“Skyscraper” su La 1 alle 21.10

“Una doppia verità” su Paramount Network alle 21.10

“Best of me – Il meglio di me” su La 5 alle 21.10

“Lanterna Verde” su Italia 2 alle 21.10

“Hostiles – Ostili” su Rai Movie alle 21.10

“C.S.I. New York”, stagione 8 episodio 5, su Top Crime alle 21.10

“Dieci piccoli indiani”, stagione 1 episodio 1 e 2, su Sky Collection alle 21.15

“Un figlio di nome Erasmus” su Sky Cinema alle 21.15

“Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello” su Sky Premium Cinema alle 21.15

“The 100”, stagione 6 episodio 1, su Premium Action alle 21.15

“Katy Keene”, stagione 1 episodio 5, su Premium Stories alle 21.15

“Don Milani il priore di Barbiana” su TV 2000 alle 21.16

“Daredevil”, stagione 3 episodio 9, su Rai 4 alle 21.20

“Chiara Ferragni – Unposted” su Rai 2 alle 21.20

“Katie Fforde – Danzando a Brodway” su Rai Premium alle 21.20

“Grey’s Anatomy”, stagione 14, episodi 4 e 5, su La 7 alle 21.25

“The Librarians”, stagione 1 episodio 9, su Spike alle 21.30

Little Murders, stagione 3 episodio 1, su La 7d

“Hitman – L’assassino” su Nove alle 21.35

“Io ti cercherò”, stagione 1 episodi 3 e 4, su Rai 1 alle 21.35

“Gomorra – La serie”, stagione 3 episodio 11, su TV 8 alle 21.35

