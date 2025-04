Stasera che tempo che fa non va in onda: ecco cosa sapere sul celebre talk show

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il celebre talk show “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio, non andrà in onda questa sera, domenica 27 aprile. Il programma, che ha conquistato il pubblico con la sua capacità di mescolare cultura e intrattenimento, si ferma per una puntata speciale di best of. Questo cambio di programmazione arriva in un momento delicato, forse influenzato dalla recente scomparsa di Papa Francesco. Tuttavia, i fan possono stare tranquilli: il programma tornerà regolarmente il 4 maggio.

Fabio Fazio e il suo parterre di ospiti

La forza di “Che tempo che fa” risiede senza dubbio nel suo parterre di ospiti, che Fabio Fazio riesce a radunare puntata dopo puntata. Questo mix di celebrità internazionali e talenti nostrani ha reso il programma un appuntamento imperdibile per gli spettatori del Nove e della Rai. Nonostante il passaggio a una nuova rete, il pubblico ha continuato a seguire il programma con grande affetto, a differenza di altri format come “Chissà chi è”, che ha chiuso i battenti dopo pochi mesi a causa di ascolti deludenti.

Nel corso delle sue edizioni, “Che tempo che fa” ha ospitato nomi illustri come Al Pacino, Daniel Craig, Whoopi Goldberg e Usain Bolt. Ma non mancano nemmeno le star italiane, tra cui Gerry Scotti, Carlo Verdone, Christian De Sica, Giorgia, Antonella Clerici e Max Pezzali. Questo ampio ventaglio di ospiti ha contribuito a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente, rendendo ogni puntata unica e memorabile.

Il ritorno di Che tempo che fa

Per i fan del programma, l’attesa non sarà lunga. “Che tempo che fa” tornerà in onda domenica 4 maggio, a partire dalle 19.30 sul Nove. Durante le nuove puntate, Fabio Fazio continuerà a condurre interviste esclusive e a intrattenere il pubblico con il suo famoso “Tavolo”, dove comici e personalità del mondo dello spettacolo si esibiscono in un clima di improvvisazione e divertimento.

L’assenza di questa settimana non deve preoccupare gli spettatori, che possono contare su un programma che ha dimostrato di saper attrarre l’attenzione e il consenso del pubblico. Con un mix di attualità, cultura e intrattenimento, “Che tempo che fa” si prepara a riprendere il suo posto nel palinsesto domenicale, continuando a regalare momenti di svago e riflessione.

