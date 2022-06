STARZPLAY: le uscite di luglio 2022

STARZPLAY propone tra le uscite di luglio 2022 tre nuove imperdibili serie che appassioneranno il grande pubblico.

STARZPLAY: le uscite più importanti

Sono state rivelate da STARZPLAY le nuove uscite di luglio 2022. Tra i titoli più importanti segnaliamo la seconda stagione di “P-Valley”, disponibile dal 3 luglio. I nuovi e vecchi personaggi che frequentano il club Pynk, tornano per raccontarci i loro sogni e le loro storie, il loro amore per la poledance e il modo in cui affrontano la vita.

“The Girl From Plainville” sarà invece rilasciata il 10 luglio. La serie segue la vera storia di Michelle Carter, accusata di avere spinto al suicidio il suo fidanzato, Conrad Roy III tramite dei messaggi. La serie si sofferma sulla relazione tra i due e gli eventi che hanno spinto Conrad al suicidio con la conseguente condanna di Michelle per omicidio colposo.

“Queer as Folk”, rivisitazione della rivoluzionaria serie britannica creata da Russell T. Davies, sarà invece disponibile dal 31 luglio. La serie è un reboot ambientato a New Orleans, dove una terribile tragedia stravolge le vite di un gruppo di amici.

STARZPLAY: le serie di luglio 2022

Becoming Elizabeth

(Disponibile adesso)

La storia della regina d’Inghilterra prima della sua ascesa al trono, quando la morte di Enrico VIII la lascia orfana nella pericolosa corte inglese. Il fratello di soli nove anni viene incoronato re e le grandi famiglie d’Inghilterra e le potenze europee competono per prendere il controllo del paese, mentre Elisabetta diventa sia pedina che giocatrice.

P-Valley S2

(Dal 3 luglio)

La seconda stagione di “P-Valley” ci racconta un Pynk completamente nuovo, che fa di tutto per rimanere aperto durante la pandemia. Gli equilibri dei camerini potrebbero inoltre sfumare a causa dei nuovi acquisti. Questa stagione mostra più a fondo la vita dei personaggi del Pynk mentre l’oscurità cala su Chucalissa.

The Girl from Plainville

(Dal 10 luglio)

“The Girl From Plainville” è una serie basata sull’articolo pubblicato su Esquire di Jesse Barron, ed è ispirata al caso di istigazione al suicidio senza precedenti tramite messaggi di testo. Al centro della narrazione la relazione tra Michelle Carter e Conrad Roy III e gli eventi che hanno portato al suicidio di lui e alla condanna per omicidio colposo di lei.

Queer As Folk

(Dal 31 luglio)

“Queer as Folk” rivisita la rivoluzionaria serie britannica creata da Russell T. Davies (It’s A Sin, Doctor Who), che segue le vicende di un gruppo eterogeneo di amici a New Orleans, le cui vite vengono trasformate dopo una terribile tragedia.

STARZPLAY: i film di luglio 2022

STRAZPLAY propone tra le uscite di luglio 2022 cinque pellicole, tutte disponibili dal primo giorno del mese.

“Lone Survivor” (2014) di Peter Berg con Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Ben Foster. Il film, tratto da una storia vera, è ambientato in Afghanistan, a Giugno del 2005, quando un commando statunitense, formato da quattro uomini, affronta una missione decisiva: catturare e uccidere Ahmad Shah, temibile capo talebano responsabile della morte di numerosi marine.

“La madre” (2013) diretto da Andrés Muschietti è una pellicola horror prodotta da Guillermo del Toro, con Jessica Chastain. Il film racconta la storia di un uxoricida che rapisce le figlie scappando in un bosco. L’uomo raggiunge una vecchia casa disabitata dove intende uccidere le bambine, ma prima di riuscirci viene sopraffatto da una misteriosa creatura.

“Now You See Me – I maghi del crimine” (2013) diretto da Louis Leterrier e interpretato da un cast d’eccezione che vanta i nomi di Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, segue le vicende di

una squadra di abili illusionisti, conosciuti come I quattro cavalieri che, durante la propria trasmissione televisiva, riesce a rapinare una banca di Parigi. Il caso viene affidato agli agenti Dylan dell’FBI e Alma dell’Interpol.

“Room” (2015) di Lenny Abrahamson con Brie Larson protagonista, grazia al quale ha ottenuto l’Oscar come miglior attrice, è incentrato sul legame indissolubile tra madre e figlio, disposti a tutto per fuggire da rapimento durato 7 anni.

“Daddy’s Little Girls” (2007) diretto da Tyler Perry racconta la vicenda di un meccanico che si rivolge a un avvocato solitario ma di successo per avere la custodia delle sue tre figlie, per toglierla alla sua ex-moglie pericolosa e al suo fidanzato ladro.

Roberta Rosella

17/06/2022