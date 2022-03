StarzPlay: le nuove uscite di Aprile 2022

Importanti titoli per StarzPlay per quel che concerne le nuove uscite di Aprile 2022. Tra tutti merita menzione la serie con Julia Roberts e Sean Penn dal titolo “Gaslit”.

StarzPlay: le serie ora disponibili

Tra le serie ora disponibili su StarzPlay segnaliamo “Express”, serie originale della piattaforma streaming, e “Powe Book II – Ghost S2”.

Express

“Express” è la prima serie originale internazionale StarzPlay girata e prodotta in Spagna. La serie segue le vicende di una psicologa criminale, Barbara (Maggie Civantos), e della sua famiglia, vittima di un rapimento lampo. Si tratta di una forma terribile di estorsione che sta tristemente divenendo usuale in tutto il mondo e che, la maggior parte delle volte, finisce con un omicidio violento. Questo metodo di rapimento, usato per trarre profitto, gioca soprattutto sulla certezza che la paura è il più grande business del mondo. Barbara, vittima di rapimento, lavora come negoziatrice in casi simili al suo e, nel frattempo, cerca di capire perché è stata rapita e chi ha distrutto la sua vita e la sua famiglia.

Power Book II: Ghost S2

In “Power Book II: Ghost S2”, di cui sarà rilasciato un episodio ogni domenica, Tariq St. Patrick dopo aver ucciso il suo professore si allontana dalla sua famiglia ulteriormente. Con Tasha nel programma protezione testimoni, Tariq capisce di dovere sacrificare qualsiasi cosa per salvare ciò che resta della sua famiglia.

Le nuove uscite di aprile in ordine cronologico

Shining Vale – Finale di stagione (17 Aprile)

Il 17 aprile sarà rilasciato il finale di stagione di “Shining Vale”, horror comedy con Courteny Cox, Greg Kinnear e Mira Sorvino.

Pat e Terry Phelps, dopo il tradimento che ha quasi mandato a monte il loro matrimonio, lasciano Brooklyn e si trasferiscono con i figli a una vecchia villa nel Connecticut. Pat capisce da subito che nella nuova abitazione qualcosa non va e teme di essere posseduta o depressa. La donna entra poi in contatto con il fantasma Rosemary e, finalmente, riesce a portare a termine il suo secondo romanzo. I nuovi episodi saranno rilasciati ogni domenica.

Power Book IV: Force (17 Aprile – Finale di stagione)

In seguito alla morte di Ghost, Tommy Egan lascia New York, abbandonando LaKeisha e l’unica città che abbia mai conosciuto, si ferma per una breve sosta a Chicago dove cade velocemente nel giro di droga del posto, riuscendo a inserirsi tra le due bande più potenti. Tommy infrange tutte le regole locali e cerca di diventare il più grande spacciatore di Chicago. I nuovi episodi saranno rilasciati ogni domenica.

Gaslit (24 Aprile)

Il 24 aprile viene rilasciata in anteprima assoluta la serie “Gaslit”, con Julia Roberts nel ruolo di Martha Mitchell, moglie del procuratore generale di Nixon, John Mitchell, interpretato da Sean Penn. La miniserie è composta di otto episodi basati sulla prima stagione dell’acclamato podcast “Slow Burn”, e segue la storia della donna che per prima ha denunciato i fatti avvenuti al Watergate Hotel di Washington, mettendo in ginocchio la presidenza Nixon e il proprio matrimonio. Il tempo ha confermato le sue teorie, ma prima che accadesse è stata diffamata ed etichettata come delirante, con diagnosi mediche di paranoia. Nuovi episodi disponibili ogni domenica.

