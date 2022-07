Starzplay: ecco tutte le uscite e le novità del servizio di streaming

“Starzplay”, la piattaforma in abbonamento è disponibile sia come app autonoma che via Apple, Prime Video, Mediaset Infinity. Ecco di seguito tutta la programmazione per i prossimi mesi.

La programmazione della piattaforma per tutto il mese di agosto

A ferragosto arriva la seconda stagione di “Power Book III: Raising Kanan”. Eravamo rimasti con Raquel Thomas che da una parte ha raggiunto il controllo totale del traffico di droga della città, dall’altra sta perdendo il controllo sul figlio. Kanan Stark torna nel Queens incerto sul suo futuro negli affari di famiglia e sul suo passato e mentre è alla ricerca della verità, sua madre Raq con audacia vuole espandere gli affari in un territorio ostile. I legami che tengono insieme la famiglia si stanno sciogliendo, ma Raq non si fermerà davanti a nulla pur di riunirli. Non perdete le nuove puntate, dal 14 agosto su STARZPLAY!

Giunge alla fine la serie sugli anni di giovinezza di Elisabetta I, “Becoming Elizabeth”. La morte del re Enrico VIII vede il figlio di nove anni Edoardo salire al trono e avvia un’accesa corsa al potere tra le grandi famiglie d’Inghilterra e le potenze europee che si contendono il controllo del Paese. C’è un nuovo Lord Protettore e Maria ed Elisabetta si trovano entrambe alla mercé del nuovo regime e del loro zelante fratellino che però si ammala gravemente. La corte ora teme che gli succederà una delle sue sorelle… e il resto è Storia. Non perdetela, il 7 agosto solo su STARZPLAY!

“POWER BOOK III: RASING KANAN” DAL 14 AGOSTO

Ambientata nei primi anni ’90, la terza serie del cosiddetto universo Power racconta la storia della formazione del beniamino dei fan Kanan Stark, e il suo ingresso nel mondo criminale tramite la madre, che gestisce spietatamente l’impero di spaccio di droga della famiglia. MeKai Curtis è il protagonista e la vincitrice del Tony® Award Patina Miller (Madam Secretary, la saga The Hunger Games) è nei panni di sua madre, Raquel “Raq” Thomas. NUOVI EPISODI OGNI DOMENICA PRIMA STAGIONE ORA DISPONIBILE.

Ecco il trailer ufficiale:

“BECOMING ELIZABETH” FINALE DI STAGIONE IL 7 AGOSTO

Becoming Elizabeth è la storia mai narrata della regina più iconica d’Inghilterra, della sua vita molto prima che salisse al trono. La morte di Enrico VIII getta la giovane orfana Elisabetta Tudor nell’imprevedibile e pericolosa corte inglese. Il fratello di soli nove anni viene incoronato re e le grandi famiglie d’Inghilterra e le potenze europee competono per il controllo del paese, ed Elisabetta si ritrova ad essere sia pedina che giocatrice. NUOVI EPISODI OGNI DOMENICA.

Ecco il trailer ufficiale:

Starzplay: ecco le tutte altre serie

QUEER AS FOLK DAL 31 LUGLIO FINALE DI STAGIONE IL 21 AGOSTO

“Queer as Folk” è una vivace rivisitazione della rivoluzionaria serie britannica creata da Russell T. Davies (It’s A Sin, Doctor Who), che racconda di un gruppo eterogeneo di amici a New Orleans, le cui vite vengono trasformate all’indomani di una tragedia. DUE NUOVI EPISODI OGNI DOMENICA.

“THE GIRL FROM PLAINVILLE” FINALE DI STAGIONE IL 28 AGOSTO

Basata sull’articolo pubblicato su Esquire di Jesse Barron, “The Girl From Plainville” è ispirato al caso senza precedenti di istigazione al suicidio tramite messaggi di testo. La serie esplora la relazione tra Michelle Carter e Conrad Roy III e gli eventi che hanno portato al suicidio di lui e alla condanna per omicidio colposo di lei. NUOVI EPISODI OGNI DOMENICA.

“P-VALLEY” ORA DISPONIBILE

La seconda stagione di “P-Valley” svela un Pynk completamente nuovo, che lotta per rimanere aperto durante la pandemia, e racconta della battaglia per il trono e di nuovi acquisti che potrebbero destabilizzare gli equilibri nei camerini. Questa stagione mostra più a fondo la vita dei personaggi del Pynk mentre l’oscurità cala su Chucalissa. NUOVI EPISODI OGNI DOMENICA PRIMA STAGIONE DISPONIBILE.

Ecco il trailer ufficiale:

EVIL BY DESIGN: EXPOSING PETER NYGARD DAL 12 AGOSTO EPISODIO FINALE IL 26 AGOSTO

Per più di 40 anni, il dirigente di moda Peter Nygård avrebbe abusato di donne in Canada, negli Stati Uniti e alle Bahamas. Oggi, l’elenco delle possibili vittime è di oltre mille. Accusato dalle forze dell’ordine in Canada e negli Stati Uniti, Nygård usa ogni mezzo possibile per mantenere in silenzio le sue presunte vittime. Attraverso interviste esclusive, archivi rari e immagini inedite, questa serie documentario in 3 parti rivela come e perché i testimoni si sono finalmente riuniti per aprire un caso contro Nygård. NUOVI EPISODI OGNI VENERDÌ.

“THE GREAT” ORA DISPONIBILE

Nella seconda stagione di The Great, Caterina si impossessa finalmente del trono russo. Si trova con il difficile compito di volere liberare un paese che non vuole essere liberato. Dovrà inoltre combattere contro il proprio cuore nella relazione con il marito Pietro. Caterina imparerà sulla propria pelle che diventare “ la grande” richiede più di quanto avrebbe potuto immaginare. Sia Elle Fanning che Nicholas Hoult sono stati nominati per l’Emmy 2022, entrambi come milgiori attori protagonisti in una commedia. PRIMA STAGIONE ORA DISPONIBILE.

Ecco il trailer ufficiale:

18/07/2022