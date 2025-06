Starz annuncia Fightland: una nuova serie tv sulla boxe britannica con Curtis ’50 Cent’ Jackson

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La rete televisiva americana Starz ha recentemente dato il via alla produzione di Fightland, una serie drammatica ambientata nel mondo della boxe britannica. Questo progetto, che ha richiesto oltre due anni di sviluppo, segna un’importante tappa per Starz, che si è recentemente separata da Lionsgate. Fightland rappresenta il primo ordine di produzione per la rete indipendente e promette di portare sullo schermo una storia avvincente e ricca di azione.

La trama di Fightland: un pugile in cerca di vendetta

Fightland è stata scritta da Damione Macedon e Raphael Jackson Jr., noti per il loro lavoro in Genius: MLK/X. La serie segue le vicende di un campione di pugilato caduto in disgrazia, un ex detenuto che torna a Londra con l’intento di vendicarsi della famiglia criminale che lo ha tradito. La sinossi ufficiale descrive Fightland come un mondo ricco di azione mozzafiato, popolato da personaggi pericolosi e caratterizzato da un’atmosfera di denaro e potere. Questo mix di elementi promette di catturare l’attenzione degli spettatori, offrendo uno sguardo inedito su un ambiente spesso trascurato.

Le riprese della serie sono programmate per iniziare nell’autunno del 2025 a Londra. Curtis ’50 Cent’ Jackson, che ha collaborato frequentemente con Starz in passato, ha espresso grande entusiasmo per questo progetto. In un comunicato, ha dichiarato che Fightland rappresenta il suo primo show internazionale attraverso la sua casa di produzione, G-Unit Film & Television. Jackson ha sottolineato l’importanza di portare un’energia globale sullo schermo e ha previsto che la serie avrà un successo senza precedenti, grazie alla tensione estrema che caratterizza il mondo della boxe.

Le aspettative di Starz per Fightland

Kathryn Busby, presidente della programmazione originale di Starz, ha commentato l’importanza di Fightland per la rete. Ha descritto la serie come un’opera che promette di combinare adrenalina e narrazione viscerale, elementi distintivi per cui Starz è conosciuta. Busby ha espresso fiducia nel fatto che ogni drammatico round della serie lascerà i fan desiderosi di scoprire di più, sottolineando l’impegno della rete nel produrre contenuti di alta qualità.

Con Fightland, Starz si prepara a esplorare un nuovo territorio narrativo, portando sullo schermo storie che riflettono la complessità e le sfide del mondo della boxe britannica. La serie si preannuncia come un’opportunità per approfondire tematiche di vendetta, redenzione e le dinamiche di potere che caratterizzano questo sport. Con un cast e una produzione di alto livello, Fightland potrebbe diventare un punto di riferimento nel panorama delle serie tv dedicate al mondo dello sport.

