Star Wars: Visions, il trailer dell’anime che debutterà su Disney+

“Star Wars: Vision”, la versione anime promette un vero e proprio spettacolo.

Star Wars:Visions, quattro studi dietro la produzione anime

Il primo trailer di “Star Wars: Visions” è ora disponibile e offre tutto ciò che promettono le parole “Star Wars anime anthology”. La clip permette di dare un primo sguardo all’estetica selvaggiamente diversa che lo spettacolo presenterà, per gentile concessione dei sette diversi studi di anime che lavorano alla serie antologica.

La serie di nove episodi include cortometraggi degli studi Kinema Citrus (Made in Abyss), Science SARU (DEVILMAN piagnucolone), Production IG (Ghost in the Shell) e Trigger (Promare, Kill la Kill). Ci saranno storie raccontate prima dell’Episodio I e dopo l’Episodio IX, ma probabilmente l’idea più eccitante è “Tatooine Rhapsody”, descritta come “un’opera rock” con personaggi come Jabba the Hutt e Boba Fett.

La serie sulle orme di “The Animatrix”

Il primo trailer di “Star Wars: Visions” ricorda immediatamente un’antologia simile basata su un popolare franchise di fantascienza, “The Animatrix” che ha dato a leggende degli anime come Shinichiro Watanabe, Mahiro Maeda e Yoshiaki Kawajiri la possibilità di giocare nel mondo creato dal sorelle Wachowski.

In un momento in cui “Star Wars” sta diventando tanto vario e diffuso sullo schermo quanto lo è su libri e videogiochi, è emozionante vedere finalmente anche la versione anime, grazie alle mani di alcuni dei migliori del settore. Gli episodi presentati nel trailer variano dai racconti di samurai ispirati ad Akira Kurosawa in bianco e nero all’estetica immediatamente riconoscibile al neon di Studio Trigger. Sembra che ci sia qualcosa per tutti in questo spettacolo.

Star Wars: Visions debutterà il 22 settembre su Disney+.

Francesca Reale

18/08/2021