Star Wars: un sogno horror per Mike Flanagan

Mike Flanagan ha recentemente rivelato che gli piacerebbe moltissimo girare un film horror basato sull’universo di “Star Wars”.

Mike Flanagan e l’idea di un horror su “Star Wars”

Mike Flanagan, che conosciamo per aver diretto gli horror “Doctor Sleep” e “Il gioco di Gerald”, ha pubblicato su Twitter un post in cui confessa di essersi svegliato con un’idea per quello che potrebbe essere il suo ultimo film: un horror ambientato nell’universo di “Star Wars”.

Flanagan ha twittato:

Got woken up by the earthquake this morning, sat there for a few minutes just thinking “I’d really love to make a horror movie in the STAR WARS universe…” — Mike Flanagan (@flanaganfilm) October 24, 2021

Il regista di “Midnight Mass” è molto abile nel combinare fantascienza con horror, quindi l’idea di un film horror di “Star Wars” potrebbe essere per lui un ottimo lavoro.

Sembra che Flanagan non sia l’unico a desiderare un film horror nell’universo di “Star Wars”. Mitch Dyer, uno scrittore di “Star Wars: Battlefront”, ha risposto al tweet di Flanagan dichiarando il suo entusiasmo di fronte a una tale idea. I fan hanno anche taggato Disney nel tweet nel tentativo di attirare la loro attenzione su questo nuovo ed entusiasmante concept.

Alcuni potrebbero chiedersi se un film horror del genere potrebbe funzionare. D’altra parte ci sono stati presentati molti personaggi inquietanti nel corso degli anni. Sebbene il tweet di Flanagan ci lasci con speculazioni, possiamo ben intuire che ci sono molti modi per rendere l’universo “Star Wars” oscuro e sinistro.

Flanagan sta attualmente lavorando alla post-produzione per la sua nuova serie Netflix dal titolo “The Midnight Club”. Il regista ha espresso il suo interesse a lavorare con più franchise, quindi che la sua idea possa prender corpo non è affatto impossibile. Con il successo del franchise negli ultimi anni, ora potrebbe essere un’ottima opportunità per Flanagan e Disney di collaborare per creare il medley horror di fantascienza di cui non sapevamo di aver bisogno fino ad ora.

Roberta Rosella

25/10/2021