Star Wars: The Bad Batch, ecco il trailer della serie animata Disney+

La nuova serie “Star Wars: The Bad Batch” debutterà su Disney+ il prossimo 4 maggio

L’universo Star Wars si espande con The Bad Batch

Un nuovo trailer di “Star Wars: The Bad Batch” mostra l’azione galattica del nuovo spettacolo di animazione di Dave Filoni. La serie Disney + seguirà Clone Force 99 – colloquialmente noto come “The Bad Batch” – una squadra geneticamente modificata di clone troopers potenziati introdotta per la prima volta in “Star Wars: The Clone Wars” stagione 7. The Bad Batch sarà presentato in anteprima su Disney + il 4 maggio .

Ambientato dopo la fine delle Guerre dei Cloni e l’ascesa dell’Impero Galattico, The Bad Batch vedrà Hunter, Echo, Tech, Wrecker e Crosshair intraprendere pericolose missioni attraverso la galassia come un gruppo di soldati mercenari. Il periodo tra “Star Wars: La Vendetta Dei Sith” e “Star Wars: Una Nuova Speranza” è ancora una delle epoche meno esplorate di Star Wars sullo schermo, quindi lo show dovrebbe fornire alcuni spunti interessanti sui primi giorni dell’Impero. Sia The Clone Wars che Star Wars Rebels hanno ricevuto grandi consensi durante le rispettive serie, quindi le aspettative per The Bad Batch sono alte.

Fortunatamente, il nuovo trailer di “Star Wars: The Bad Batch” fa ben sperare sulla continua espansione dell’universo Star Wars. La Clone Force 99 viene mostrata per la prima volta mentre si addestra su Kamino sotto l’occhio vigile del Grand Moff Tarkin, prima di abbandonare l’incarico e successivamente scappare dalle forze imperiali. C’è molta azione e cameo di personaggi classici: premesse per uno spettacolo emozionante per ogni fan di Star Wars che si rispetti.

Qua sotto potete trovare trailer e poster della serie:

Luca Francesconi

30/03/2021