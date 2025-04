Star Wars: La vendetta dei sith torna al cinema per il 20esimo anniversario, incassi da record negli usa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La saga di Star Wars continua a sorprendere e a incantare i fan di tutto il mondo. In occasione del ventesimo anniversario della pellicola “La vendetta dei sith“, il film è tornato nelle sale cinematografiche statunitensi, generando un entusiasmo senza precedenti. Grazie alla passione dei fan, questo weekend si preannuncia come uno dei più proficui per una riedizione cinematografica, con incassi che potrebbero raggiungere cifre storiche.

Incassi straordinari nelle anteprime

Nelle anteprime di giovedì, “La vendetta dei sith” ha già incassato 3,4 milioni di dollari, un risultato che segna un record assoluto per le riedizioni. Questo dato è particolarmente significativo, poiché nessun altro film riproposto al cinema aveva mai raggiunto un simile successo nelle anteprime del giovedì. Con ulteriori 20 milioni di dollari già assicurati grazie alle prevendite, le proiezioni per il weekend indicano un incasso finale compreso tra 27 e 30 milioni di dollari. Se il film dovesse rispettare o superare queste aspettative, potrebbe piazzarsi al secondo posto del box office, subito dopo “Sinners“, ma davanti a nuove uscite come “The Accountant 2” e “Until Dawn“.

Un traguardo per disney e il cinema

Anche un eventuale secondo posto sarebbe un grande risultato per Disney, considerando che si tratta di una riedizione di un film di venti anni fa. Questo successo dimostra quanto sia ancora forte l’attrattiva della saga di Star Wars. L’incasso di giovedì, che ha battuto ogni record precedente, è un chiaro segnale dell’interesse duraturo dei fan per la saga. A questo ritmo, “La vendetta dei sith” potrebbe diventare la più grande riedizione dell’era moderna, superando i risultati di titoli come “Il re leone” in 3D, che nel 2011 incassò 30,2 milioni di dollari, “Titanic” con 17,3 milioni e “Avatar” con 10,5 milioni.

Un successo globale

Attualmente, l’incasso mondiale de “La vendetta dei sith” si attesta intorno agli 850 milioni di dollari. Con questa riedizione, il film è destinato a superare i 400 milioni di dollari solo negli Stati Uniti. Questo ulteriore successo dimostra non solo la forza del franchise, ma anche l’affetto che i fan continuano a nutrire per i personaggi e le storie che hanno segnato la loro infanzia e adolescenza.

Curiosità sul personaggio di yoda

Nel frattempo, George Lucas ha condiviso alcune curiosità sul modo di parlare di Yoda, uno dei personaggi più iconici della saga. La sua particolare sintassi e il modo di esprimersi hanno sempre suscitato curiosità tra i fan. Lucas ha rivelato che queste scelte linguistiche sono state deliberate, contribuendo a rendere il personaggio ancora più affascinante e memorabile. La riedizione di “La vendetta dei sith” non è solo un’opportunità per rivivere l’epopea galattica, ma anche per approfondire la conoscenza di uno dei saggi Jedi più amati di sempre.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!