In “Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith“, Palpatine, Imperatore ed ex Supremo Cancelliere della nuova Repubblica, interpretato dall’attore Ian McDiarmid, battezzò Anakin Skywalker (Hayden Christensen) come il Signore dei Sith, Darth Vader, dopo averlo scatenato contro i Jedi.

La nuova teoria di Star Wars: Mace è vivo o morto?

Promesso il potere di eludere la morte, Anakin recise la mano armata del Maestro Jedi Mace Windu, il cui attore è il celebre Samuel L. Jackson.

Nella tesa situazione creatasi, balza all’occhio l’imperatore ridacchiante, intento a sua volta ad usare in pieno la forza del fulmine Sith contro Mace, scaraventandolo fuori dalla finestra.

Proprio qui inizia la teoria.

L’attore dello stesso Mace, Samuel L. Jackson, crede che Windu sia vivo, sopravvissuto alla caduta di 20 piani verso la morte apparente che ha dato alla luce Darth Vader. Teoria a cui, tuttavia, non crede Ewan McGregor, l’attore di Obi-Wan Kenobi, che ha deciso di smentirla in un’intervista con ScreenRant.

Un Ewan McGregor che non lascia speranze

“No. No. Non credo”, ha affermato McGregor convinto, andando contro le teorie dei fan più attaccati ai Windu che teorizzano sulla possibilità che, il loro amato personaggio, si nasconda dopo che l’Ordine 66 ha innescato la Grande Epurazione Jedi. L’Impero e i suoi Inquisitori infatti danno la caccia ai sopravvissuti Jedi, portandoli quasi all’estinzione.

“Davvero? No, no, no.”, ribatte.

Una volta creduto morto in “Il ritorno dello Jedi“, il cacciatore di taglie Boba Fett il cui attore è Temuera Morrison, ha deciso di esprimersi a sua volta, dichiarando:

“Tutto è possibile”

Ecco come McGregor ha risposto:

“Non spetta a me dirlo, davvero. Posso ingannare qualcuno per uscire da un sequel? No, non credo. Penso che sia uscito da quella finestra, e sia finito molto lontano”.

Decisamente una risposta spiazzante e che, nel cuore dei fan, lascia poco spazio sulla nuova teoria sulla sopravvivenza di Mace.

Fonte: Comicbook

Nivan Canteri

24/05/2022