Star Wars: Ahsoka Tano, il ritorno di Hayden Christensen e il nuovo Baylan Skoll

La serie di Star Wars: Ahsoka Tano si prepara a tornare con la sua seconda stagione, portando con sé importanti novità. Tra i ritorni più attesi c’è quello di Hayden Christensen, che riprenderà il suo ruolo iconico di Anakin Skywalker. Ma non è tutto: la nuova stagione vedrà anche l’introduzione di un nuovo volto per il villain Baylan Skoll, interpretato da Rory McCann, noto per il suo ruolo nel celebre Game of Thrones. La scelta di recast è stata necessaria dopo la scomparsa di Ray Stevenson, che aveva dato vita al personaggio nella prima stagione.

Il nuovo volto di Baylan Skoll

Baylan Skoll è un personaggio che ha catturato l’attenzione dei fan sin dalla prima stagione di Ahsoka Tano. La decisione di cambiare l’attore che lo interpreta è stata presa con grande attenzione, considerando l’importanza del ruolo nella trama. Ray Stevenson, l’attore originale, è venuto a mancare poco dopo la fine delle riprese, lasciando un vuoto significativo. Rory McCann, scelto per sostituirlo, è un attore di grande talento, noto per il suo ruolo del Mastino in Game of Thrones. La sua amicizia con Stevenson ha reso questa scelta ancora più significativa, poiché McCann si è impegnato a onorare il lavoro del suo predecessore.

La trama di Ahsoka 2 si concentrerà ulteriormente su Baylan Skoll, rendendo cruciale la sua interpretazione. Durante un panel dedicato alla serie alla Star Wars Celebration, Dave Filoni, il creatore della serie, ha sottolineato l’importanza del personaggio, definendolo l’opposto di Ahsoka. Questo contrasto tra i due personaggi sarà centrale per lo sviluppo della storia, e McCann ha espresso il desiderio di non deludere né Stevenson né i fan.

Le riprese e le anticipazioni sulla seconda stagione

Le riprese della seconda stagione di Ahsoka Tano inizieranno a breve, precisamente la prossima settimana. Durante il panel di Lucasfilm, sono state presentate alcune immagini di produzione e concept art, che hanno suscitato grande entusiasmo tra i fan. Tra le foto mostrate, c’è anche un primo sguardo a Rory McCann nei panni di Baylan, che ha già suscitato commenti positivi per la sua somiglianza con il personaggio.

Dave Filoni ha condiviso la sua visione per la stagione, affermando che l’obiettivo principale di McCann è stato quello di mantenere viva la memoria di Stevenson e di offrire una performance che possa soddisfare le aspettative dei fan. La sua dichiarazione ha messo in evidenza l’importanza di questo passaggio di consegne, sottolineando come la Forza sia con McCann in questo nuovo capitolo della saga.

Il ritorno di personaggi iconici

Un’altra notizia entusiasmante per i fan è il ritorno dell’Ammiraglio Ackbar nella seconda stagione. Filoni ha rivelato che il personaggio avrà un ruolo significativo e si scontrerà direttamente con il Grand’Ammiraglio Thrawn, un altro antagonista di grande importanza nell’universo di Star Wars. Questo scontro promette di aggiungere ulteriore tensione e drammaticità alla trama, coinvolgendo i fan in una nuova avventura ricca di colpi di scena.

Con l’inizio delle riprese imminente e le anticipazioni che continuano a circolare, l’attesa per la seconda stagione di Ahsoka Tano cresce. I fan sono ansiosi di vedere come si svilupperanno le storie di Ahsoka, Baylan e degli altri personaggi, mentre la saga di Star Wars continua a espandersi e a sorprendere.

