“Star Trek: Picard”, il trailer della seconda stagione e la conferma della terza

“Star Trek: Picard”, la stagione 2 debutta a febbraio 2022 su Paramount+ e anche una terza stagione è stata ora approvata.

Star Trek: Picard: presenta il cast e conferma la terza stagione

Durante l’annuale “Star Trek Day” è stato presentato il trailer della prossima stagione di Star Trek: Picard. Inoltre oltre ad entusiasmanti video condivisi in modo virtuale con i fan per celebrare i 55 anni del franchise, ci sono stati anche diversi annunci. Infatti, oltre all’arrivo del secondo capitolo, la Paramount ha confermato che lo show è stato rinnovato per una stagione 3.

Alcuni volti interessanti della serie faranno la loro prima apparizione, tra cui John de Lancie come Q e, se si deve credere alle precedenti offerte di talk show, Whoopi Goldberg come Guinan. La stagione 2 di “Star Trek: Picard” vede, ovviamente, Sir Patrick Stewart nei panni di Jean-Luc, oltre ai membri del cast di ritorno Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora , Michelle Hurd, Jeri Ryan e Santiago Cabrera. Brent Spiner, il cui Data è apparso nella stagione 1, è anche incluso nel cast per la stagione 2, e Annie Wersching debutterà come la regina Borg.

Il trailer e la produzione dietro la serie

Il nuovo trailer rivela che la seconda stagione avrà una trama che potrebbe sembrare familiare. Picard e la sua leale squadra devono tornare indietro nel tempo dopo che qualcosa fatto da Q in passato ha rotto il futuro. Questa presentazione riserva un sacco di divertimento, tra cui Picard in smoking e Seven of Nine che prova a guidare un’auto del 21° secolo.

Picard è prodotto da CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Per la stagione 2, Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski e Dylan Massin sono i produttori esecutivi; Aaron Baiers (Secret Hideout) e Kirsten Beyer sono co-produttori esecutivi. Akiva Goldsman e Terry Matalas fungono da co-showrunner.

“Star Trek: Picard” tornerà a febbraio 2022 su Paramount+.

Francesca Reale

10/09/2021