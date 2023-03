Star di The Walking Dead arriva nell’MCU e il ruolo è decisamente importante

Steven Yeun, la star di The Walking Dead, entrerà ufficialmente a far parte del Marvel Cinematic Universe, in un ruolo da protagonista. Secondo quanto riportato da Murphy’s Multiverse, l’attore di origini sudcoreane sarebbe stato scelto per entrare a far parte dell’universo Marvel. Conosciuto ed apprezzato dal pubblico per la sua interpretazione nei panni di Glenn in The Walking Dead, ha partecipato anche come protagonista nel film candidato all’Oscar, Minari. È apparso anche nel recente film horror Nope.

Non siamo ancora a conoscenza del ruolo che ricoprirà ma, secondo quanto rilasciato dalla fonte, apparirà nel MCU per la prima volta in Thunderbolts. Sarà affiancato in questa nuova avventura da star altrettanto famose: Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen e Julia Louis-Dreyfus. Il cast, sarà impiegato dalla Marvel come risposta concreta alla ben più nota Suicide Squad targata DC.

I Thunderbolts rappresenteranno infatti un team di antieroi che, come già visto nei fumetti Marvel, agiranno in maniera molto meno etica, con metodi brutali e discutibili, pur di raggiungere l’obiettivo prefissato. Da ciò che sappiamo fino ad ora, la squadra sarà composta da alcune vecchie conoscenze del MCU: Yelena Belova, John Walker aka U.S. Agent, Ava Starr aka Ghost,Taskmaster, Red Guardian, Winter Soldier e Valentina Allegra De Fontaine. Quest’ultima in modo particolare dovrebbe ricoprire il ruolo di guida, analogamente a ciò che rappresenta Nick Fury per gli Avengers.

Il cinecomic uscirà il 26 luglio 2024 e sarà diretto da Jake Schreier, mentre la sceneggiatura verrà affidata a Eric Pearson, autore dello script di Black Widow. Il regista è noto al pubblico per aver firmato Robot & Frank nel 2012, Città di Carta nel 2015 ed alcuni episodi della serie Kidding. Non sappiamo ancora quale personaggio interpreterà Steven Yeun ma siamo sicuri che non deluderà le nostre aspettative.