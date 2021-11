Squid Game: la seconda stagione si farà

E’ proprio il creatore di “Squid Game” a confermare le voci circolate negli ultimi giorni: è in arrivo la seconda stagione della serie che ha appassionato gli utenti Netflix. “C’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore”, queste le parole del creatore della serie di successo, Hwang Dong-hyuk.

Squid Game: una serie che ha ammaliato gli spettatori Netflix

Semaforo verde per la seconda stagione di “Squid Game”, che può vantare ben 130 milioni di spettatori, che in streaming hanno divorato le puntate della prima stagione rilasciate da Netflix. I personaggi che animano la serie e la realtà distopica in cui essi si muovono ha fruttato quasi un miliardo di dollari allo streamer, impossibile non pensare a un bis.

In un’intervista con l’Associated Press, il creatore della serie Hwang Dong-hyuk ha rivelato che lo spettacolo sarebbe davvero tornato con altre avventure di Gi-hun.

“Quindi c’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione. Quindi mi sento quasi come se non ci lasci altra scelta! Ma dirò che ci sarà davvero una seconda stagione. È nella mia testa in questo momento. Al momento sono in fase di pianificazione. Ma penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà. Quindi ti prometto questo…” queste le parole in coreano del fantasioso ideatore. Che poi ha continuato a parlare in inglese, affermando che: “Gi-hun tornerà e farà qualcosa per il mondo”. Sembra questa una sentenza ferale, seppur non bisogna dimenticare il finale della prima stagione.

Squid Game seconda stagione: cosa aspettarsi dal nuovo progetto

tanta la curiosità dei fans su cosa potrà mai architettare Gi-hun (Lee Jung-jae), per non parlare dei tanti dubbi sul destino di Jun-ho, del quale forse non abbiamo proprio visto ogni cosa nell’episodio finale.

E’ poi immaginabile una seconda stagione di “Squid Game” senza il carismatico Wi Ha-joon? Fanno parte del cast anche Park Hae-soo, Jung Ho-yeon, O Yeong-su, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi e Kim Joo-ryoung.

In attesa di ulteriori informazioni sugli episodi che verranno, chi non ha ancora visto la prima stagione della serie evento, può recuperarla in streaming su Netflix.

Maria Grazia Bosu

9/11/2021