Squid Game 3: Teorie dei fan e anticipazioni svelate da Hwang Dong-hyuk e gli attori protagonisti

L’attesa per la terza stagione di Squid Game è alle stelle, e il regista Hwang Dong-hyuk, insieme agli attori Lee Jung-jae e Lee Byung-hun, ha recentemente condiviso alcune informazioni intriganti. In un video promozionale per Netflix K-content, i tre hanno discusso delle teorie più diffuse tra i fan, rivelando dettagli che potrebbero influenzare il corso della nuova stagione.

Le teorie sui giochi di Squid Game 3

Tra le speculazioni più interessanti emerse tra i fan, ci sono le idee sui nuovi giochi che potrebbero essere introdotti nella terza stagione. Alcuni appassionati hanno suggerito giochi come Monkey Bars, Human Chess e Yunnori. Tuttavia, Hwang ha prontamente smentito queste ipotesi, chiarendo che non seguirà lo stesso schema della prima stagione, in cui i giochi erano stati anticipati attraverso disegni sui muri. “Nella prima stagione, abbiamo disegnato i giochi sui muri… era un Easter egg che avevo nascosto. Ma non ho fatto la stessa cosa nella seconda stagione”, ha spiegato il regista, lasciando i fan con più domande che risposte.

La teoria della parentela tra Gi-hun e il Front Man

Un’altra teoria che ha catturato l’attenzione è quella che suggerisce una possibile parentela tra Gi-hun e il Front Man, entrambi interpretati da Lee Jung-jae e Lee Byung-hun. Questa idea si basa sul fatto che entrambi i personaggi, insieme a Il-nam, il creatore dei giochi, hanno dichiarato di essere intolleranti al lattosio. Lee Byung-hun ha raccontato di aver chiesto al regista durante le riprese se ci fosse un legame tra i personaggi, ricevendo una risposta che ha lasciato spazio all’interpretazione. “Credo che mi abbia detto che fa parte dei tanti dispositivi che circondano il Front Man e che sono progettati per provocare le persone”, ha rivelato l’attore.

Hwang, dal canto suo, ha mantenuto il mistero, affermando: “Avere due persone intolleranti al lattosio non significa per forza che siano imparentate. Molte persone sono intolleranti al lattosio, non siamo tutti parenti!”, con un tono scherzoso che ha alleggerito la discussione.

Gi-hun come nuovo Front Man?

Una delle teorie più diffuse tra i fan è che Gi-hun potrebbe vincere i giochi e diventare il nuovo Front Man. Lee Byung-hun ha confermato di aver sentito questa speculazione più volte, anche prima dell’uscita della seconda stagione. “So esattamente cosa succede. Non lo dirò”, ha affermato, lasciando i fan in trepidante attesa di scoprire il destino del personaggio.

Rivelazioni sulla terza stagione

Hwang Dong-hyuk e Lee Byung-hun hanno infine rivelato che alcune teorie dei fan si sono dimostrate parzialmente corrette, ma hanno anche avvertito che la terza stagione di Squid Game sarà ancora più intensa e sorprendente. “Una delle teorie che ho letto ci ha preso. Diciamo che è giusta per gran parte, ma sbaglia alcune cose. Alcune teorie erano parzialmente giuste”, ha dichiarato Hwang, accendendo ulteriormente l’interesse per il nuovo capitolo della serie.

La terza stagione di Squid Game è attesa su Netflix per il 27 giugno 2025, e i fan sono pronti a scoprire quali sorprese riserverà.

