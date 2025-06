Squid Game 3: La Stagione Finale Arriva su Netflix, Ma Non Senza Polemiche

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 27 giugno 2025 segna un momento atteso da molti fan: la disponibilità della terza e ultima stagione di Squid Game su Netflix. Dopo sei mesi di attesa, gli abbonati possono finalmente immergersi nell’epico finale della serie sudcoreana che ha catturato l’attenzione globale. Nonostante l’attesa, le prime impressioni su questa stagione conclusiva non sono del tutto positive, con critiche che si concentrano sulla sua brevità e sulla gestione della trama.

La brevità della stagione e le aspettative

Squid Game 3 si presenta con solo sei episodi, un numero inferiore rispetto alla seconda stagione. Questo ha sollevato interrogativi su come gli autori intendano concludere una storia così complessa in un tempo così limitato. Ogni episodio, sebbene superi l’ora di durata, ha portato a una sensazione di fretta, con il rischio di sacrificare momenti cruciali per lo sviluppo dei personaggi e delle loro storie. La preoccupazione iniziale si è rivelata fondata: la narrazione corre veloce, lasciando poco spazio per l’approfondimento e il pathos.

Seong Gi-Hun: Un protagonista in crisi

Il protagonista Seong Gi-Hun, interpretato da Lee Jung-jae, appare in questa stagione come un anti-eroe svuotato e apatico. Il trauma subito nella seconda stagione ha ridotto il suo ruolo centrale nella trama, permettendo ad altri personaggi secondari di emergere. Tuttavia, questo sviluppo non avviene senza problemi. Molti di questi personaggi vengono introdotti e poi rapidamente eliminati, creando una sensazione di superficialità e mancanza di coerenza. La mancanza di un approfondimento adeguato rende difficile per il pubblico connettersi emotivamente con le loro storie.

La frammentazione delle storie

Un altro aspetto critico della terza stagione è la frammentazione delle storyline. Fino a questo punto, le trame si erano sviluppate in tre filoni principali: i giocatori, i soldati e Jun-ho. Con l’introduzione di un quarto punto di vista, quello del Frontman e dei VIP, la narrazione si complica ulteriormente. Queste sottotrame, invece di convergere verso un epilogo comune, si disperdono in direzioni divergenti, rendendo la visione più confusa e, in alcuni casi, prevedibile. La complessità narrativa, che in passato aveva affascinato gli spettatori, sembra ora eccessiva e poco gratificante.

I nuovi giochi: Un gusto catartico ma ripetitivo

Nonostante le critiche, la stagione finale mantiene un certo fascino grazie ai nuovi giochi presentati. Tuttavia, anche in questo caso, si riscontra una certa ripetitività. I giochi, pur essendo catartici e coinvolgenti, risultano simili a quelli già visti nelle precedenti stagioni, il che diminuisce l’elemento di sorpresa e innovazione. Questo aspetto potrebbe deludere i fan che si aspettavano nuove sfide e colpi di scena inaspettati.

La discussione su Squid Game 3 è destinata a continuare, specialmente alla luce dell’episodio conclusivo. Per ora, la stagione finale sembra non riuscire a raggiungere le vette delle sue precedenti incarnazioni, lasciando i fan con un misto di emozioni e aspettative disattese.

