Squid Game 3: Il teaser trailer rivela il drammatico epilogo della serie Netflix in arrivo il 27 giugno

La terza stagione di Squid Game sta per arrivare, e il teaser trailer appena rilasciato offre ai fan un’anticipazione sul capitolo finale di una delle serie più seguite di Netflix. Con il debutto previsto per il 27 giugno 2025, l’attesa cresce per scoprire come si concluderà la storia di Gi-hun e dei suoi compagni di gioco. La serie ha già battuto numerosi record, consolidando la sua posizione come il titolo più visto di sempre sulla piattaforma.

Un successo senza precedenti

Squid Game ha catturato l’attenzione del pubblico globale, diventando un fenomeno culturale. La seconda stagione, lanciata a dicembre 2024, ha registrato il record di visualizzazioni più alto nella prima settimana di uscita. In soli tre giorni, è riuscita a posizionarsi al secondo posto nella classifica dei contenuti Non-English TV più popolari, con 192,6 milioni di visualizzazioni, subito dopo la prima stagione che ha raggiunto 265,2 milioni. Questo successo testimonia l’enorme impatto della serie, che continua a generare discussioni e a coinvolgere gli spettatori di tutto il mondo.

La trama di Squid Game 3

La nuova stagione riprende dalla drammatica conclusione della seconda, con Gi-hun, noto come Giocatore 456, nuovamente coinvolto nei giochi mortali. Determinato a porre fine a questa spirale di violenza, Gi-hun deve affrontare il dolore per la perdita del suo amico Jung-bae, Giocatore 390, e il tradimento subito. La sua lotta si complica ulteriormente con la presenza del Front Man, che ha sorpreso tutti infiltrandosi tra i ribelli sotto le spoglie di Giocatore 001. Il teaser trailer inizia con le guardie in tuta rosa che trasportano una misteriosa scatola nera, utilizzata in precedenza come bare per i giocatori eliminati. I partecipanti, spaventati e incuriositi, si avvicinano per aprirla, scoprendo Gi-hun al suo interno. Al suo risveglio, gli spettatori vengono catapultati all’inizio di un nuovo gioco, dove una gigantesca macchina di chewing gum distribuisce palline rosse e blu, simboli dei destini che decideranno la prossima sfida.

Il cast di ritorno

La terza stagione vedrà il ritorno di volti noti, tra cui il Front Man e il detective Hwang Jun-ho, insieme ad altri giocatori come Myung-gi , Dae-ho , Hyun-ju , Yong-sik , Geum-ja , Jun-hee , Min-su , Nam-gyu e la guardia rosa No-eul. La tensione culmina in un finale inquietante, chiuso dall’eco misteriosa del pianto di un bambino. Hwang Dong-hyuk, il regista che ha fatto la storia ai Primetime Emmy, torna a dirigere la serie, ricoprendo anche il ruolo di sceneggiatore e produttore, confermando la sua visione creativa e il suo impegno nel portare a termine questa avvincente narrazione.

