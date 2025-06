Squid Game 3: i numeri straordinari della serie più vista su Netflix

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie sudcoreana Squid Game continua a dominare le classifiche di Netflix, avvicinandosi al finale della sua terza stagione. Con un successo che ha superato ogni aspettativa, la serie ha raggiunto traguardi impressionanti sia in termini di visualizzazioni che di interazioni sui social media. Questo articolo esplora i dati più significativi che attestano la popolarità di Squid Game, confermandola come un fenomeno globale.

Visualizzazioni e record di ascolti

Secondo quanto riportato da Variety, le due stagioni di Squid Game hanno accumulato quasi 600 milioni di visualizzazioni a livello mondiale. Questo dato è calcolato considerando il numero totale di ore visualizzate diviso per la durata complessiva della serie. La prima stagione, in particolare, si distingue come la più popolare di sempre su Netflix, con 265,2 milioni di visualizzazioni. La seconda stagione, lanciata recentemente, ha già totalizzato 192,6 milioni di visualizzazioni, raggiungendo il picco di ascolti più alto tra tutte le serie Netflix nella sua settimana di debutto. In soli tre giorni, è riuscita a entrare nella classifica delle dieci migliori serie TV non in lingua inglese, confermando l’appeal internazionale della produzione. Attualmente, la terza stagione si posiziona come la serie con il numero più elevato di visualizzazioni nella storia della piattaforma.

Successo sui social media

Oltre ai numeri impressionanti delle visualizzazioni, Squid Game ha ottenuto un successo straordinario anche sui social media. La serie ha generato 19,5 miliardi di interazioni a livello globale, un dato che testimonia l’enorme coinvolgimento del pubblico. Su TikTok, il video “The Red-Light, Green-Light” è diventato il contenuto Netflix con le migliori performance di sempre, raggiungendo 128,6 milioni di visualizzazioni. Questo fenomeno non solo ha catturato l’attenzione degli spettatori, ma ha anche stimolato una vasta gamma di contenuti creativi da parte degli utenti, contribuendo a mantenere viva la conversazione attorno alla serie.

L’attesa per la terza stagione

Con l’uscita della terza e ultima stagione prevista per il 27 giugno, l’attenzione dei fan è alle stelle. I numeri già raggiunti dalle prime due stagioni pongono grandi aspettative su ciò che questa nuova serie porterà. La combinazione di suspense, dramma e commento sociale ha reso Squid Game un argomento di discussione non solo tra gli appassionati di serie TV, ma anche in contesti più ampi, come la cultura pop e le dinamiche sociali contemporanee. La curiosità su come si concluderà la storia e quali nuovi sviluppi si presenteranno è palpabile, rendendo il debutto della terza stagione uno degli eventi più attesi dell’anno.

In sintesi, Squid Game continua a scrivere la sua storia di successo, con numeri che parlano chiaro e un impatto culturale che va oltre il semplice intrattenimento. Con l’arrivo della terza stagione, il mondo attende con ansia di scoprire come si svilupperà questa narrazione avvincente.

