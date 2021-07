Spriggan: il teaser del nuovo action anime di Netflix

“Spriggan” è l’anime targato Netflix che doveva originariamente essere presentato in anteprima quest’anno. Intanto lo streamer pubblica il teaser che scopre la data di uscita.

Spriggan: la trama di una serie nata da un cult

Netflix ha rilasciato un altro trailer teaser per la loro prossima serie di anime “Spriggan”, insieme a una nuova data di uscita per il 2022, che conferma l’ennesimo ritardo per l’anime. “Spriggan” racconta una storia avvincente su potenti reliquie aliene che vengono ricercate e protette dalla ARCAM Corporation. Il loro obiettivo benevolo è quello di tenere queste reliquie fuori dalle mani di coloro che le userebbero per motivi dannosi o egoistici. La serie deriva dal popolare manga omonimo che è stato pubblicato nel Weekly Show Sunday durante la prima metà degli anni ’90.

“Spriggan” nasce dalla David Productions, lo studio dietro il classico cult “Le bizzarre avventure di Jojo” e spettacoli popolari più recenti come “Fire Force” e “Cells at Work!”. Annunciato inizialmente nel 2019 per uscire quest’anno, l’anime è stata una delle tante vittime della pandemia, che ha costretto a ritardi la produzione. Lo spettacolo è diretto da Hiroshi Kobayashi (Kill la Kill) e scritto da Hiroshi Seko (Attack on Titan, Jujutsu Kaisen). L’ultimo adattamento del manga è arrivato sotto forma di un film anime del 1998 diretto da Hirotsugu Kawasaki di “Ghost in the Shell” e supervisionato dal regista di “Akira Katsuhiro Otomo” per Studio 4°C.

Il teaser trailer ufficiale

Il trailer del teaser racchiude in qualche modo una quantità impossibile di azione in poco meno di sessanta secondi. La clip inizia in modo minacciosamente calmo con il protagonista che affronta un cattivo che esercita il potere della fiamma. Il testo lampeggia sullo schermo e annuncia che lo spettacolo è basato sull’omonimo libro che ha venduto oltre 10 milioni di copie. Con uno schiocco delle dita la musica prende il sopravvento con i personaggi che corrono sui muri in stile parkour, evitando una grandinata di proiettili che piovono su di loro e sfoggiando la potenza della “armatura muscolare di ARCAM”.

“Spriggan” dovrebbe essere rilasciato nel 2022.

Francesca Reale

12/07/2021