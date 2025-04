Spike Lee svela il curioso retroscena del casting di A$AP Rocky per il film “Highest 2 Lowest”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il Festival di Cannes 2025 si avvicina e con esso il debutto di “Highest 2 Lowest“, il nuovo film di Spike Lee. In un’intervista recente, il regista ha condiviso un aneddoto interessante riguardo alla scelta di A$AP Rocky come protagonista. Questo dettaglio offre uno spaccato su come le dinamiche dei social media possano influenzare le decisioni artistiche nel mondo del cinema.

A$AP Rocky scelto grazie a un meme virale

La decisione di Spike Lee di ingaggiare A$AP Rocky per “Highest 2 Lowest” è stata ispirata da un fenomeno virale sui social media. Durante una conversazione al podcast 7PM a Brooklyn, Lee ha rivelato di aver notato, anni fa, alcuni meme che paragonavano il rapper a un giovane Denzel Washington. Questi meme, che circolavano su Instagram, hanno catturato l’attenzione del regista, spingendolo a considerare Rocky per il suo film. Lee ha commentato: “Stavo guardando Instagram quattro o cinque anni fa e la gente diceva che A$AP sembrava il figlio di Denzel. Ho visto quei meme, e poi li abbiamo usati nel film”. Questa scelta di casting non è solo originale, ma mette in evidenza come le nuove forme di comunicazione possano avere un impatto significativo anche in ambiti tradizionali come il cinema.

La trama di “Highest 2 Lowest” e il ruolo di Denzel Washington

“Highest 2 Lowest” è una reinterpretazione del classico giapponese “High and Low” di Akira Kurosawa, realizzato nel 1963. In questa nuova versione, Denzel Washington interpreta un magnate dell’industria musicale, noto per le sue eccezionali capacità di discernimento nel settore. La trama ruota attorno a un complesso ricatto che coinvolge il suo personaggio, portando a situazioni di alta tensione. Spike Lee ha voluto dare una nuova vita a una storia già iconica, adattandola a un contesto moderno e attuale. La presenza di A$AP Rocky nel cast, accanto a Washington, aggiunge un ulteriore livello di interesse, poiché il rapper si cimenta in un ruolo di grande responsabilità. Lee ha descritto Rocky come “una bomba”, sottolineando la sua capacità di tenere testa a un attore del calibro di Washington.

Le aspettative per il Festival di Cannes 2025

“Highest 2 Lowest” sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes 2025, dove parteciperà fuori concorso. Questo film rappresenta un ulteriore capitolo nella lunga e fruttuosa collaborazione tra Spike Lee e Denzel Washington. L’inclusione di Ice Spice nel cast e la fusione di elementi musicali con una trama thriller rendono il progetto particolarmente atteso. La scelta di A$AP Rocky, originata da un semplice meme, dimostra come il mondo digitale possa influenzare in modo creativo l’industria cinematografica. Con il debutto imminente, gli appassionati di cinema sono in trepidante attesa per scoprire come il rapper si confronterà con il carisma e l’esperienza di Denzel Washington sul grande schermo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!