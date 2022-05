Spiderhead: nel trailer Hemsworth e Teller testano i limiti della scienza

“Spiderhead”, il film diretto da Joseph Kosinski arriverà su Netflix il 17 giugno.

Un nuovo trailer esplosivo è stato rilasciato per l’imminente film di fantascienza di Netflix, “Spiderhead”. Diverse stelle sono al centro della scena in quella che sarà una caratteristica che approfondisce le lunghezze accettabili a cui la scienza e la sperimentazione umana possono arrivare prima di superare il limite.

“Spiderhead” è tratto da un racconto del New Yorker del 2010 scritto da George Saunders

Il film, che trae le sue basi da un racconto del New Yorker del 2010 scritto da George Saunders, sarà incentrato su uno scienziato che intende andare oltre i confini di nome Steve Abnesti (Chris Hemsworth). Abnesti lavora con i detenuti di una struttura carceraria di altissima sicurezza e ben nascosta nota come “Spiderhead”, dove sperimenta varie forme di riabilitazione tra cui droghe e controllo mentale. Mentre Abnesti e il suo team di ricerca sperano di cambiare in meglio il comportamento emotivo e fisico dei loro soggetti di prova, a volte queste riflessioni scientifiche si ritorcono contro completamente, lasciando tutte le persone coinvolte con un pugno di mosche nelle mani.

Aprendo la classica canzone di Minnie Riperton, “Les Fleurs”, che i fan di Us di Jordan Peele ricorderanno dalla scena finale che provoca la pelle d’oca, il trailer si concentra immediatamente su alcuni volti molto familiari. Insieme a Hemsworth, Miles Teller e Jurnee Smollett interpretano due dei prigionieri del penitenziario titolare. Durante il teaser, vediamo Abnesti condurre giovialmente i suoi esperimenti con poca o nessuna preoccupazione per le vite che sta influenzando – infatti, sembra sostenere i suoi procedimenti anche quando vediamo le pareti intrise di sangue.

Il personaggio di Teller, Jeff, ha molto tempo per il trailer poiché lui e Abnesti hanno una stretta relazione, qualcosa che è destinato ad avere i suoi colpi di scena mentre gli eventi del film si svolgono. Il legame stretto di Jeff e Rachel (Smollett) promette anche di portare il pubblico in un viaggio emotivo poiché il primo sguardo allude alla serietà della loro connessione. Nel complesso, il film darà sicuramente vincente sotto tanti punti di vista e ci ricorda già una versione dei famosi esperimenti MK-Ultra del governo americano.

Chris Hemsworth sembra pensieroso mentre Miles Teller osserva nelle immagini “Spiderhead”

“Spiderhead” è diretto da Joseph Kosinski, che sta per lanciare un altro film, forse quello più atteso, parliamo del sequel di Top Gun, “Top Gun: Maverick”. È anche noto per aver diretto film di fantascienza/azione tra cui “Oblivion” e “Tron: Legacy”, l’occhio dietro entrambi può essere assolutamente visto nel trailer di “Spiderhead”. Collaboratori frequenti alla scrittura, Rhett Reese e Paul Wernick hanno adattato la storia di Saunders per la rivisitazione sullo schermo. Il film presenta anche i talenti di BeBe Bettencourt, Tess Haubrich, Angie Milliken, Stephen Tongun, Mark Paguio, Sam Delich e Joey Vierira.

“Spiderhead” debutterà su Netflix il 17 giugno e si preannuncia come un altro successo molto discusso per il servizio di streaming.

Ecco il trailer ufficiale