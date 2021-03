Spider-Woman: Daisy Ridley smentisce un suo coinvolgimento

Daisy Ridley, potrebbe essere coinvolta nella nuova produzione della Sony “Spider-Woman”, ma è lei stessa a smentire in un’intervista.

L’attrice Daisy Ridley smentisce le voci

Molti sono stati i rumors dietro il nuovo progetto della Sony “Spider-Woman” e pochi i dettagli della produzione. Il film sarà diretto da Olivia Wilde, ma chi interpretarà il ruolo di Jessica Drew è ancora sconosciuto. Ed è proprio sul ruolo della protagonista che è stata coinvolta Daisy Ridley, la quale, in una recente intervista, ha espresso un suo interessamento nel ruolo della Drew.

La protagonista di “Star Wars”, Daisy Ridley sarebbe onorata di vestire un simile ruolo ma, afferma che non c’è stato alcun contatto con la produzione. A Comicbook infatti, la Ridley nega il un suo coinvolgimento, ma esprime anche il desiderio di poter parteciparne: “Beh, la trovo una cosa molto divertente perché qualcuno mi ha chiesto cosa ne pensassi di “Spider-Woman” e io ho semplicemente detto che mi piacerebbe interpretarla. Ora agli occhi di tutti sono la prescelta per il ruolo di Spider-Woman ma ciò non è assolutamente vero. È divertente perché io non posso scegliere i miei ruoli … Non avevo deciso di fare un altro grande film come “Chaos Walking”. Ho semplicemente letto la sceneggiatura, l’ho amata e mi è piaciuta l’idea. Fondamentalmente, se dovesse succedere qualcosa del genere sarebbe fantastico, ovviamente sarei aperta a qualsiasi cosa”. La Ridley a di seguito aggiunto: “Ho appena finito “Wandavision”. E’ stato realizzato qualcosa di così sorprendente, diverso e interessante. Far parte di quel mondo, che muta e si reinventa, sarebbe molto emozionante.”

Come accennato sono ancora poche le informazioni sul film così come una sua possibile data di uscita. Non ci resta che aspettare.

Francesca Reale

30/03/2021