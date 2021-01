Secondo quanto riportato da Comicbook la star di “Spider-Man 3” Zendaya ha elogiato il suo co-protagonista Alfred Molina.

Spider-Man 3: l’attrice Zendaya entusiasta per la presenza di Molina

Alfred Molina riprenderà il ruolo di Otto Octavious nel prossimo sequel. Non è chiaro se interpreterà lo stesso identico Doc Ock del secondo film di “Spider-Man” o un’altra versione del cattivo, ma di certo l’attrice è assolutamente entusiasta della sua presenza.

In Variety’s Actors on Actors, Zendaya ha affermato ridendo: “È così gentile”. Gli aspetti più crudeli dell’essere il cattivo non sembravano adattarsi al personaggio altrimenti affascinante di Molina. È il motivo per cui la sua trasformazione in “Spider-Man 2” è così dolorosa una volta che inizia. In ogni caso, maggiori dettagli sull’attesissimo terzo film della trilogia usciranno col passare delle settimane. Fino ad allora si possono solo ipotizzare quali altre sorprese attendono Peter Parker.

Di recente, Zendaya ha anche rivelato che in realtà non sapeva di fare l’audizione per la parte di MJ, l’ha saputo solo in seguito.

Quando l’ex attrice di Disney Channel venne annunciata come interprete di un personaggio chiamato MJ in “Spider-Man: Homecoming”, le polemiche sono state molte. Il personaggio di Mary Jane era troppo radicato nell’immaginario per subire un restyling così profondo, secondo i fan. Eppure, la MJ di Zendaya è riuscita a trovare il suo posto, rivelandosi una scelta perfetta per quello che è stato il nuovo Peter Parker di Tom Holland.

La verità è che questa MJ, acronimo per Michelle Jones, non è mai stata pensata per essere la stessa ragazza dei fumetti né un doppio dell’incarnazione del personaggio di Kirsten Dunst della serie originale di Raimi. Zendaya ha di fatto creato un nuovo personaggio che ritroveremo in “Spider-Man 3”, che arriverà nei cinema il 5 novembre 2021.

Maria Bruna Moliterni

28-01-2021