Spider-Man: No Way Home: primo minuti del film

L’attesa sta per terminare e finalmente il 15 dicembre potremo godere di uno dei film dell’anno più attesi nelle sale cinematografiche. Sony Pictures e Marvel Studios hanno voluto stuzzicare l’appetito con un antipasto, regalandoci i primi secondi di “Spider-Man: No Way Home”.

“Spider-Man: No Way Home”, dove eravamo rimasti

“Spider-Man: No Way Home” diretto da Jon Watts è sicuramente il film più atteso della Marvel dai tempi di “Avengers: Infinity War”. Ultimamente si è parlato molto delle sorprese che il film ci riserverà e dei nemici che appariranno nella pellicola. Oggi Sony Pictures e Marvel Studios hanno voluto invece regalarci una manciata di secondi dell’inizio di questa nuova avventura, che riparte da dove si è interrotta la precedente, con J. Jonah Jameson (JK Simmons) che ha mostrato Peter Parker (Tom Holland) come Spider-Man al mondo intero.

Qui, possiamo vedere alcune delle conseguenze di quella decisione, non solo per Peter, ma anche per MJ, che viene importunata per le strade di Manhattan da sconosciuti che la importunano chiedendole se è la ragazza di Spider-Man. Il supereroe conferma involontariamente la rivelazione di Jameson entrando in azione per salvarla.

Potete vedere la clip qui sotto

In “Spider-Man: No Way Home”, Peter cercherà il dottor Strange (Benedict Cumberbatch) per aiutarlo con i suoi problemi di identità segreta, una decisione che si rivela catastrofica quando Strange per riscrivere la realtà apre il multiverso, portando i cattivi da altri mondi. Ritroveremo perciò Green Goblin (Willem Dafoe, “Spider-Man”), Dr. Octopus (Alfred Molina, “Spider-Man 2”), Electro (Jamie Foxx, “The Amazing Spider-Man 2”) e molti altri.

Interpretato da Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Alfred Molina e Benedict Cumberbatch, “Spider-Man: No Way Home” uscirà nelle sale italiane il 15 dicembre e in quelle americane il 17.

Roberta Rosella

10/12/2021