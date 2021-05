Spider-Man. No Way Home: forse non c’è modo di tornare a casa, ma Peter Parker ha ritrovato la strada per il liceo

Spider-Man. No Way Home: Tom Holland torna a scuola

Nonostante le continue voci su Spider-Man: No Way Home, non sappiamo molto del prossimo film Marvel. Eppure alcune nuove foto pubblicate sull’Instagram della star di Spider-Man Jacob Batalon mostrano che sembra che almeno una parte del film si svolga alla Midtown School of Science & Technology, dove Peter Parker (Tom Holland), Ned (Batalon) e MJ ( Zendaya) vanno a scuola e sembra che a un certo punto Peter venga picchiato.

Le tre foto – scattate da Zendaya – mostrano Batalon e Holland sul set. La prima foto mostra Holland con la faccia coperta di graffi, facendo sembrare che Parker finisca dalla parte sbagliata di una rissa in No Way Home. La seconda foto mostra Holland che indossa una felpa con cappuccio di Midtown, accanto a un sorridente Batalon. La terza foto mostra Batalon e Holland in divisa da palestra, motivo per cui sembra essere la palestra della scuola.

Grandi ritorni

Anche se non sappiamo ancora molto sulla trama di Spider-Man: No Way Home, le scelte di casting sembrano implicare che il Marvel Cinematic Universe si addentrerà presto nel multiverso in grande stile. Alfred Molina ha confermato che tornerà nei panni di Doctor Octopus per la prima volta da Spider-Man 2. del 2004 Jamie Foxx riprenderà anche il ruolo di Electro, che ha interpretato l’ultima volta in The Amazing Spider-Man 2. Benedict Cumberbatch sarà tornando come Doctor Strange, presumibilmente ricoprendo il ruolo di mentore per Parker in questa terza puntata. No Way Home vedrà anche il ritorno di Marisa Tomei, Angourie Rice, Tony Revolori e Hannibal Buress.

Maria Bruna Moliterni

