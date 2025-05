Spider-Man: il futuro dell’eroe tra film e serie TV fino al 2027

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Spider-Man, uno dei supereroi più iconici e amati di sempre, si prepara a un periodo ricco di apparizioni sul grande e piccolo schermo. Marvel e Sony hanno in programma una serie di progetti che vedranno il celebre Arrampica-Muri tornare in azione in diversi film e serie TV nei prossimi anni. Dalla continuazione delle avventure di Peter Parker a nuove interpretazioni del personaggio, il futuro di Spider-Man si preannuncia emozionante e variegato.

Spider-Man: brand new day

Il ritorno di Spider-Man sul grande schermo è atteso per il 31 luglio 2026 con il film Brand New Day. Questo nuovo capitolo segnerà un cambiamento significativo rispetto ai precedenti film del Marvel Cinematic Universe. La trama rimane avvolta nel mistero, ma si vocifera che Mr. Negative, noto antagonista dell’eroe, possa essere il villain principale. Il regista Jon Watts, che ha diretto i film precedenti, cederà il posto a Destin Daniel Cretton, già noto per il suo lavoro in Shang-Chi.

Il cast di Brand New Day vedrà il ritorno di Tom Holland nei panni di Peter Parker, mentre Zendaya riprenderà il suo ruolo di MJ. Una novità interessante è l’inserimento di Sadie Sink, star di Stranger Things, nel progetto. Resta da vedere se altri personaggi già noti torneranno, ma l’attesa per questo film è palpabile, soprattutto dopo il successo di Spider-Man: No Way Home.

Spider-Noir

Un’altra novità in arrivo è la serie Spider-Noir, che debutterà nel 2026 su MGM+. Questa serie rappresenta un passo innovativo, poiché Spider-Man non è mai stato protagonista di una serie live-action fino ad ora. Nicolas Cage interpreterà Spider-Man Noir, un investigatore privato in un’ambientazione anni Trenta, già noto per aver prestato la voce al personaggio nel franchise Spider-Verse.

La serie avrà otto episodi e vedrà la partecipazione di un cast di supporto composto da attori come Lamorne Morris, Brendan Gleeson e Amanda Schull. La trama si concentrerà su una versione oscura e matura del supereroe, esplorando le sfide e le avventure di un uomo che vive in un’epoca di grande tumulto. La premiere è prevista per l’inizio del 2026, e i fan sono ansiosi di scoprire come questo Spider-Man si differenzierà dalle altre incarnazioni.

Spidey e i suoi fantastici amici: stagione 4

La serie animata Spidey e i suoi fantastici amici, destinata a un pubblico più giovane, continua a riscuotere successo. Dopo il debutto della terza stagione ad aprile, Disney Jr. ha già confermato il rinnovo per le stagioni 4 e 5, attese rispettivamente nel 2025 e nel 2026. La serie riunisce Peter Parker, Miles Morales e Gwen Stacy, che collaborano con altri supereroi come Iron Man e Black Panther per affrontare nemici iconici come Doc Ock e Rhino.

Questa serie offre un’interpretazione accessibile e divertente dell’universo Marvel, rendendo i supereroi più familiari e amichevoli per i bambini. La combinazione di avventure emozionanti e insegnamenti morali rende Spidey e i suoi fantastici amici un prodotto di successo per la Disney, contribuendo a mantenere viva la passione per Spider-Man tra le nuove generazioni.

Your friendly neighborhood Spider-Man 2

La serie animata Your Friendly Neighborhood Spider-Man, che ha debuttato quest’anno, ha già catturato l’attenzione del pubblico. Doppiata da Hudson Thames, la serie si distingue per il suo approccio fresco e originale, pur mantenendo legami con l’universo Marvel. La prima stagione ha presentato colpi di scena intriganti, come l’introduzione di Daredevil e Norman Osborn.

La seconda stagione è attesa nel 2026 e rappresenterà la prima serie annuale dei Marvel Studios su Disney+. Con una trama che continua a svilupparsi e personaggi ben definiti, i fan sono ansiosi di vedere come si evolverà la storia di Peter Parker in questo universo alternativo.

Spider-Man: beyond the Spider-Verse

Il sequel di Spider-Man: Un nuovo universo, intitolato Beyond the Spider-Verse, è previsto per il 4 giugno 2027. La prima parte ha lasciato i fan con un cliffhanger emozionante, con Miles Morales che affronta una versione malvagia di se stesso. La produzione ha affrontato sfide e ritardi, ma un breve trailer mostrato al CinemaCon ha riacceso l’interesse per il progetto.

Il film promette di riportare in scena personaggi familiari e di esplorare ulteriormente le dinamiche del multiverso. Con l’attenzione crescente verso le storie di Spider-Man, questo sequel potrebbe rivelarsi uno dei capitoli più avvincenti della saga.

Avengers: doomsday e Avengers: secret wars

Infine, Tom Holland è atteso anche nei prossimi film degli Avengers, Doomsday e Secret Wars. Sebbene non sia stato confermato ufficialmente per il primo, ci sono voci che suggeriscono il suo coinvolgimento nella lotta contro il Dottor Destino. Doomsday è previsto per il 1° maggio 2026, mentre Secret Wars arriverà il 7 maggio 2027.

Con un’agenda fitta di impegni, è probabile che il ruolo di Spider-Man in Doomsday sia minore, ma ci si aspetta che l’attore possa avere un ruolo più significativo in Secret Wars, dove il caos del multiverso sarà al centro della trama. La presenza di Spider-Man in questi film corali continua a essere un elemento di grande interesse per i fan, che attendono con ansia di vedere come si intrecceranno le storie dei vari supereroi.

