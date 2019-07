Spider-Man e saghe imperdibili per l’home entertainment

Universal Pictures Home Entertainment Italia regala un’estate all’insegna del grande cinema con un’iniziativa davvero speciale.

“Spider-Man”, “Men in Black” e “Fast & Furious”: grandi saghe per l’home entertainment



Mentre si avvicina il debutto dell’attesissimo “Spider-Man: Far From Home“, nelle sale dal prossimo 10 luglio, è possibile recuperare tutte le avventure dell’eroe più simpatico di sempre, creato dal genio di Stan Lee e Steve Ditko per Marvel Comics, in formato Dvd e Blu-ray, impreziosito da tanti contenuti speciali.

Il cofanetto proposto da Universal Pictures Home Entertainment Italia contiene la trilogia, iniziata nel 2002 da Sam Raimi con Tobey Maguire; i due “The Amazing Spider-Man” del 2012 e del 2014 di Marc Webb con Andrew Garfield e “Spider-Man: Homecoming” del 2017, che segna l’ingresso di Tom Holland nel ruolo dell’Uomo Ragno, diretto da Jon Watts.

Sempre in linea con le uscite cinematografiche, il 10 luglio è disponibile anche il boxset in Dvd e Blu-ray dedicato agli iconici “Men in Black” che torneranno nelle sale con “Men in Black International” il prossimo 25 luglio. Questa nuova avventura in giro per il mondo vede come protagonisti due nuovi agenti: l’agente H, interpretato da Chris Hemsworth e l’agente M, con il volto di Tessa Thompson.

Il franchise con protagonisti l’agente J (Will Smith) e l’agente K (Tommy Lee Jones) partì nel 1997 basandosi sul fumetto di Lowell Cunningham. Grazie al successo del primo film ne seguirono altri due, uno nel 2002 e l’altro nel 2012, sempre con gli stessi attori protagonisti. Le tre pellicole del franchise, proposte in quest’occasione, saranno impreziosite da un’elegante veste grafica e contenuti speciali.

Il 10 luglio è anche il giorno d’uscita di un altro boxset, quello dedicato a “Fast & Furious” contenente gli 8 i film della saga sulle corse e le auto per rivivere le spericolate avventure di Vin Diesel e tutti i suoi compagni, in attesa dell’uscita cinematografica di “Hobbs & Shaw” prevista per l’8 agosto.

Nato nel 2001 il franchise “Fast & Furious” era incentrato sulle vicende dei mitici Dominic Toretto (Vin Diesel) e Brian O’ Conner (Paul Walker). Dopo la scomparsa di Walker, dall’ottavo film in poi, il protagonista assoluto è rimasto Toretto.

Boxset da collezionare e ingresso al cinema gratis

Universal Pictures Home Entertainment Italia ha reso ulteriormente accattivante la proposta di questi prodotti con un’iniziativa che rafforza la sinergia tra home entertainment e grande schermo. In ogni cofanetto è infatti presente un biglietto del cinema valido per tutto l’anno per un film qualsiasi proposto in programmazione.

Stefano Mazzola

08/07/2019