Spider-Man: Brand New Day, in arrivo il quarto capitolo della saga con nuove aggiunte al cast

Le attese per il nuovo capitolo della saga di Spider-Man, intitolato “Brand New Day“, stanno finalmente per concretizzarsi. Dopo mesi di indiscrezioni e rumor, sono emerse notizie ufficiali riguardanti la produzione, che vedrà la luce grazie alla collaborazione tra Marvel Studios e Sony Pictures. Le riprese del film sono programmate per iniziare nell’estate del 2025, con un’uscita prevista per il 31 luglio 2026.

Liza Colón-Zayas entra nel cast

Recentemente, è stata confermata l’entrata nel cast di Liza Colón-Zayas, nota per il suo ruolo nella serie “The Bear“. L’attrice ha firmato un accordo per partecipare a “Spider-Man: Brand New Day“, ma i dettagli sul suo personaggio rimangono avvolti nel mistero. Tuttavia, le voci circolate nelle ultime settimane suggeriscono che la produzione stesse cercando un’attrice di età compresa tra i 40 e i 50 anni per interpretare il villain principale del film. Questa scelta rappresenterebbe una novità significativa, poiché per la prima volta nella saga di Spider-Man, il ruolo di antagonista sarebbe affidato a una donna.

Colón-Zayas, 52 anni e vincitrice di un Premio Emmy, sembra adattarsi perfettamente a questo profilo. Nonostante ciò, la Marvel ha mantenuto il riserbo sulle informazioni riguardanti il suo ruolo, seguendo la tradizione di segretezza che caratterizza i suoi progetti. La notizia dell’attrice si aggiunge a un cast già promettente, che include Tom Holland, nel ruolo di Peter Parker, e Sadie Sink, il cui personaggio non è stato ancora rivelato.

Ritorni e nuove collaborazioni

Oltre a Liza Colón-Zayas, il cast di “Spider-Man: Brand New Day” vedrà il ritorno di volti noti. Deadline ha riportato che Zendaya e Jacob Batalon riprenderanno i loro ruoli rispettivi: Zendaya come MJ, l’interesse amoroso di Peter, e Batalon come Ned, il migliore amico di Spider-Man. La presenza di questi attori suggerisce che la trama continuerà a esplorare le dinamiche relazionali che hanno caratterizzato i precedenti film della saga.

La direzione del film è affidata a Destin Daniel Cretton, noto per il suo lavoro in “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli“. La produzione sarà curata da Amy Pascal, insieme a Kevin Feige, presidente della Marvel, il che garantisce un alto livello di qualità e coerenza con l’universo cinematografico Marvel.

Aspettative e anticipazioni

Con l’inizio delle riprese programmato per l’estate del 2025, l’attesa per “Spider-Man: Brand New Day” cresce di giorno in giorno. I fan della saga sono curiosi di scoprire come si svilupperà la trama e quali sorprese riserverà il nuovo capitolo. La scelta di introdurre un villain femminile rappresenta un passo significativo verso una maggiore diversità e inclusività nel franchise, un aspetto che potrebbe attrarre un pubblico più ampio.

Le aspettative sono alte, e con un cast di talento e una produzione di alto livello, “Spider-Man: Brand New Day” si preannuncia come uno dei film più attesi del 2026. I fan possono iniziare a prepararsi per un’altra avventura emozionante nel mondo di Spider-Man, con la speranza che il film riesca a superare le aspettative e a offrire una nuova visione del celebre supereroe.

