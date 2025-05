Spider-Man: Brand New Day e il legame con Black Widow: nuove location di ripresa in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attesa per il nuovo film di Spider-Man, intitolato “Spider-Man: Brand New Day“, si fa sempre più intensa, soprattutto in un periodo in cui si discute la possibilità di rinvii per altri titoli dell’Universo Cinematografico Marvel, come “Avengers: Doomsday” e “Avengers: Secret Wars“. Recenti indiscrezioni rivelano che il film con Tom Holland avrà un legame interessante con “Black Widow“, interpretato da Scarlett Johansson, attraverso alcune location di ripresa inaspettate.

Le location di ripresa del nuovo film

Secondo quanto riportato dall’insider Daniel Richtman, “Spider-Man: Brand New Day” sarà girato in diverse località in tutto il mondo, con il Marocco che si aggiunge alla lista delle destinazioni. La produzione principale avrà luogo nel Regno Unito, dove attualmente si stanno svolgendo le riprese di “Avengers: Doomsday“. Tuttavia, il Marocco si presenta come una location chiave per alcune scene del film, rendendo il progetto ancora più intrigante.

Il Marocco ha già fatto parte dell’Universo Cinematografico Marvel, sebbene in modo limitato. La scelta di utilizzare questo Paese come set cinematografico non è una novità, ma rappresenta un’opportunità per espandere le storie e i contesti in cui si muovono i personaggi. La varietà di paesaggi e culture che il Marocco offre potrebbe arricchire notevolmente l’estetica del film.

Riferimenti al Marocco nell’MCU

Nel corso degli anni, il Marocco ha fatto da sfondo a diversi eventi all’interno dell’MCU. Ad esempio, in “Spider-Man: Far From Home“, il Paese è stato teatro di attacchi orchestrati dal villain Quentin Beck. Inoltre, nella serie “The Falcon and the Winter Soldier“, il Marocco ha visto l’azione della campagna di Flag Smasher. Tuttavia, è interessante notare che la Marvel ha utilizzato il Marocco come set cinematografico solo una volta, in “Black Widow“.

In quest’ultimo film, il Marocco è stato il palcoscenico della scena d’apertura, in cui Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh, guida un gruppo di Vedove Nere per recuperare delle fiale di polvere rossa. Questa sequenza non solo ha messo in evidenza le abilità delle Vedove Nere, ma ha anche segnato un momento cruciale per il personaggio di Yelena, liberandola dall’influenza della Stanza Rossa.

Possibili sviluppi e connessioni narrative

Se “Spider-Man: Brand New Day” dovesse effettivamente includere il Marocco tra le sue location, sarebbe la seconda volta che la Marvel sceglie questo Paese per le riprese di un suo film. Questo potrebbe suggerire un’intenzione di creare un legame narrativo più profondo tra i vari film dell’MCU, sfruttando le location per collegare storie e personaggi.

Le scelte di location non sono mai casuali nel mondo del cinema, e il Marocco potrebbe offrire opportunità uniche per sviluppare trame e interazioni tra i personaggi. Con l’uscita di “Spider-Man: Brand New Day” prevista per il prossimo futuro, i fan sono in attesa di scoprire come questi elementi si intrecceranno e quali sorprese riserverà il film.

