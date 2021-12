Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One): on line il teaser

Finalmente dopo oltre tre anni di attesa, diamo il primo sguardo all’atteso sequel di “Spider-Man – Un nuovo universo”, dal titolo “Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)“.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One): l’Era del RagnoVerso

É stato rilasciato da Sony Pictures Animation il teaser trailer del sequel di “Spider-Man – Un nuovo Universo”, che svela una sorpresa, in quanto si conclude con la rivelazione del titolo “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, insieme al sottotitolo “Part One”, suggerendo che sono in arrivo altri sequel di “Spider-Verse”.

Il nuovo filmato riprende da dove si era interrotto il primo “Spider-Verse”, mostrando Miles Morales (doppiato da Shameik Moore), che si rilassa nel suo letto mentre ascolta “Sunflower” di Post Malone, e Swae Lee. Dopo essere stato contattato da Gwen Stacy alias Spider-Gwen (Hailee Steinfeld) da una dimensione alternativa, i due escono dalla finestra della camera da letto di Morales. Il teaser culmina con le riprese di Morales nei panni di Spider-Man che oscilla attraverso città e portali, mostrando lo stile di animazione strabiliante del sequel.

Il ritorno di un successo strepitoso

Il sequel di “Spider-Man – Un nuovo Universo” è diretto da Joaquim Dos Santos (“Voltron: Legendary Defender”), Kemp Powers (“Una notte a Miami”) e Justin K. Thompson (“Piovono polpette di carne”). Il sequel sarà scritto da David Callaham (“Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli”) e Phil Lord e Chris Miller (“The Lego Movie”).

La pellicola oltre al ritorno dei personaggi sopra citati includerà anche Issa Rae nei panni di Jessica Drew/Spider-Woman.

Questa la sinossi ufficiale:

“Miles Morales ritorna per il prossimo capitolo della saga Spider-Verse vincitrice dell’Oscar®, un’avventura epica che trasporterà l’amichevole Spider-Man di Brooklyn a tempo pieno attraverso il Multiverso per unire le forze con Gwen Stacy e una nuova squadra di Spider-Man. Persone da affrontare con un cattivo più potente di qualsiasi cosa abbiano mai incontrato.”

Il lungometraggio arriverà al cinema ad ottobre del 2022.

Chiaretta Migliani Cavina

06/12/2021