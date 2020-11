Spider-Man 3: Tom Holland con Tobey Maguire e Andrew Garfield?

Nuove voci su “Spider-Man 3“: gli addetti ai lavori affermano che l’accordo con Tobey Maguire e Andrew Garfield sono vicini a una conclusione. I due attori con molta probabilità compariranno nel prossimo film accanto all’attuale Spidey Tom Holland. Sembra anche che “Spider-Man 3” potrebbe non essere l’unica apparizione di Maguire nel Marvel Cinematic Universe.

Spider-Man 3: verso un accordo per la partecipazione di Maguire e Garfiled?

Le voci secondo cui Maguire e Garfield potrebbero partecipare a “Spider-Man 3” sono emerse per la prima volta a ottobre. Come sottolinea Entertainment Tonight, Sony Pictures – che possiede i diritti cinematografici di Spider-Man – ha tentato di silenziarle. Ma i fan hanno subito notato che la dichiarazione non smentiva del tutto la possibilità del casting di Maguire e Garfield.

Tobey Maguire ha interpretato Peter Parker nei tre film di Sam Raimi dal 2002 al 2004. Andrew Garfield ha assunto il ruolo per il riavvio del 2012 e lo ha ripreso nel sequel del 2014.

Si dice che i due interpreti torneranno con Holland per “Spider-Man 3” in una trama di SpiderVerse live-action. Jamie Foxx ha già confermato che tornerà nel ruolo di Electro, che ha interpretato per la prima volta in “The Amazing Spider-Man 2”, con Garfield. Lo studio ha anche confermato che Benedict Cumberbatch farà parte del cast nei panni di Doctor Strange.

Le parole della YouTuber Grace Randolph

Le voci sul casting di Maguire e Garfield si sono amplificate il 10 novembre quando la YouTuber Grace Randolph ha twittato un aggiornamento. In precedenza, Randolph aveva riferito che Maguire aveva resistito perché voleva più tempo sullo schermo, non più soldi.

Randolph ha anche pubblicato che non poteva confermare che Maguire e Garfield avevano firmato alcun accordo. Ma le sue fonti hanno chiarito che era solo una questione di tempo. Randolph ha anche rivelato che Maguire apparirà in un altro film MCU, non solo in “Spider-Man 3”.

Si dice che Sony voglia che Maguire e Garfield tornino in modo che possano chiudere i capitoli dei loro personaggi e dare a entrambi un buon saluto.

Altri commenti sui due interpreti

Ci sono anche altre ipotesi sulla presenza dei due attori nel MCU. Secondo Small Screen, Maguire e Garfield faranno parte dell’MCU nello SpiderVerse live-action. Tuttavia, gli addetti ai lavori affermano che non accadrà in “Spider-Man 3″. La loro fonte ha rivelato che la prima apparizione di Maguire sarà in “Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ con Sam Raimi al timone.