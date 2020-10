Spider-Man 3: Jamie Foxx potrebbe tornare a interpretare Electro

Secondo The Hollywood Reporter, tra le ultime notizie su “Spider-Man 3” c’è il possibile ritorno di Jamie Foxx nel ruolo di Electro.

Se il pubblico non vuole un nuovo Electro

L’atteso prossimo terzo film di “Spider-Man” sta subendo non pochi cambiamenti. Jamie Foxx, volto del classico villain Electro in “The Amazing Spider-Man 2” insieme a Andrew Garfield, è in trattativa per tornare nei panni del personaggio nel terzo capitolo del film con protagonista Tom Holland e prodotto dalla Marvel Studios e dalla Sony Pictures, da Kevin Feige e Amy Pascal.

Il regista di “Homecoming” e “Far From Home”, Jon Watts, dirigerà anche “Spider-Man 3”, inizialmente fissato per l’uscita il 17 dicembre 2021, ma ancora soggetto a cambiamenti per l’emergenza Coronavirus. Gli altri membri del cast tra cui Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori dovrebbero tornare nei loro ruoli quando riprenderanno le riprese. Fissate per questo autunno nella città di Atlanta, in Georgia.

La Marvel comunque non ha rilasciato alcuna dichiarazione riguardo il ritorno di Foxx, che segnerebbe un altro importante incontro tra i precedenti film di “Spider-Man” e quelli che vedono Holland nei panni del protagonista. “Far From Home” aveva iniziato questa fusione con J.K. Simmons nuovamente nel ruolo di J. Jonah Jameson, personaggio che ha interpretato nella trilogia di “Spider-Man” con protagonista Tobey Maguire. Una mossa che ha entusiasmato pubblico e fan.

Un ritorno inaspettato

L’attore Jamie Foxx ha interpretato Electro in “The Amazing Spider-Man 2” del 2014, con Garfield nel ruolo di Spider-Man. Il film non è stato ben accolto dalla critica, ottenendo anche un risultato al Box Office sotto le aspettative. Due elementi che hanno contribuito all’accordo tra la Sony e i Marvel Studios. Basti pensare a Robert Downey Jr. che appare nei film da solista di Spider-Man della Sony.

Nonostante la performance, o meglio, il basso successo della pellicola del 2014, la possibilità di Foxx nei panni di Electro è stata accolta dai fan con entusiasmo, aumentano l’hype per il film. L’attore è attualmente protagonista di “Project Power”, film drama Netflix, e doppiatore della pellicola della Pixar, “Soul”.