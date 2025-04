Speculazioni su Freccia Verde nel cast di Lanterns: Garrett Dillahunt smentito da James Gunn

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo dei fan del DC Universe sta vivendo un periodo di intensa attesa per la nuova serie TV “Lanterns“, prodotta da HBO e diretta da Damon Lindelof. Recentemente, alcune immagini condivise dall’attore Garrett Dillahunt hanno acceso un acceso dibattito tra gli appassionati, portando a speculazioni su un possibile ruolo di Freccia Verde. Tuttavia, le affermazioni sono state rapidamente smentite dal co-direttore dei DC Studios, James Gunn.

Le immagini di Garrett Dillahunt e le reazioni dei fan

Nelle ultime ore, Garrett Dillahunt, noto per le sue interpretazioni in “Deadwood” e “Last House on the Left“, ha pubblicato su Instagram alcune immagini che lo ritraevano nel costume di Freccia Verde. Questo post, ora rimosso, ha immediatamente suscitato l’interesse dei fan, che hanno iniziato a ipotizzare che l’attore potesse essere stato scelto per interpretare Oliver Queen nel DC Universe di James Gunn. La possibilità di vedere Dillahunt nei panni del celebre supereroe ha generato un’ondata di entusiasmo, con molti che hanno iniziato a discutere le implicazioni di tale scelta.

Tuttavia, l’euforia è stata di breve durata. James Gunn ha prontamente risposto alle voci che circolavano riguardo al coinvolgimento di Dillahunt nel progetto, dichiarando su Threads: “Ahah, no”. Questa risposta diretta ha messo fine alle speculazioni, chiarendo che l’attore non interpreterà Freccia Verde in “Lanterns“.

L’età di Garrett Dillahunt e il ruolo di Hal Jordan

Nonostante la smentita, alcuni fan hanno sollevato preoccupazioni riguardo all’età di Garrett Dillahunt, che ha 60 anni, sostenendo che sarebbe troppo vecchio per il ruolo di Oliver Queen. Tuttavia, è importante notare che Kyle Chandler, che interpreterà Hal Jordan nella stessa serie, ha 59 anni. Questo ha portato a riflessioni sul fatto che l’età non sia necessariamente un fattore determinante per la scelta degli attori in ruoli di supereroi. La questione dell’età, quindi, sembra non essere un ostacolo insormontabile, ma piuttosto un aspetto da considerare nel contesto dell’intero cast.

Dillahunt ha successivamente chiarito la situazione, affermando che le immagini condivise erano in realtà relative a un costume di Halloween indossato qualche anno fa. Questo ha ulteriormente ridimensionato le aspettative dei fan, che ora si chiedono quale sarà realmente il suo ruolo nella serie.

Dettagli su Lanterns e il crossover con Superman

“Lanterns” è attesa come una delle produzioni più significative del DC Universe, e i fan sono curiosi di scoprire come si svilupperà la trama. È stato confermato che la serie avrà un mini-crossover con Superman, il che suggerisce che ci saranno interazioni interessanti tra i personaggi e una trama che potrebbe collegare diversi aspetti dell’universo DC.

Con l’attenzione rivolta a “Lanterns“, i fan continuano a seguire gli sviluppi e le notizie riguardanti il cast e la produzione, sperando di vedere un prodotto finale che soddisfi le loro aspettative. La curiosità per il futuro del DC Universe è palpabile, e ogni nuova informazione alimenta ulteriormente l’interesse per questa attesa serie.

