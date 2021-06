Space Jam: A New Legacy, la Warner Bros. ha rilasciato un nuovo trailer del film

Prima della sua uscita il mese prossimo, la Warner Bros. ha rilasciato un nuovo trailer per “Space Jam: A New Legacy” con uno sguardo più da vicino alla Tune Squad, alla Goon Squad e una folle quantità di cameo in background.

Space Jam: A New Legacy: il secondo trailer

Il nuovo trailer mostra LeBron James e suo figlio Dom (Cedric Joe) intrappolati nel Serververse, gestiti da un furfante A.I. (Don Cheadle). James si unisce ai Looney Tunes in una partita contro la Goon Squad dell’IA, una versione digitalizzata delle stelle del basket professionista, per salvare la famiglia di James e impedire che i Looney Tunes vengano eliminati.

Questo nuovo trailer mostra di più della Tune Squad. Mentre Wile E. Coyote rimane intrappolato in un altro congegno mal concepito, la nonna è impegnata a bere durante l’intervallo e Yosemite Sam tira una palla da basket con le sue pistole. Abbiamo anche una visione migliore della malvagia Goon Squad, che sono versioni mostruose dei giocatori di basket professionisti Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard, Diana Taurasi, Nneka Ogwumike. Ci saranno anche cameo di altri giocatori NBA come Kyrie Irving, Draymond Green, Chris Paul e altri.

Tanti cameo nel corso del film

Ma ovviamente, ci sono anche molti cameo di altre proprietà della Warner Bros. nascosti in questa nuova presentazione . Gli spettatori con gli occhi da aquila che si riversano sullo sfondo delle partite di basket possono vedere Animaniacs, King Kong, Joker di Jack Nicholson, Mr. Freeze di Arnold Schwarzenegger, Pinguino di Danny DeVito, The Mask, Robin e Batman degli anni ’60, Jabberjaw, Thundercats, Harry Potter, e anche quella che sembra essere una suora da The Devils di Ken Russell. Finalmente i personaggi di Yakko, Wakko, Dot e The Devils insieme in un film.

“Space Jam: A New Legacy” arriva nei cinema e HBO Max il 16 luglio.

Francesca Reale

10/06/2021