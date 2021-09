South of Heaven: ci mostra il lato drammatico dell’attore Jason Sudeikis

‘South of Heaven’ è interpretato anche da Evangeline Lilly, Mike Colter e Shea Whigham e arriverà nei cinema e on demand l’8 ottobre.

South of Even: il trailer del film

Collider ha presentato in esclusiva il trailer, il poster e le immagini di South of Heaven, un nuovo dramma con Jason Sudeikis , Evangeline Lilly , Shea Whigham e Mike Colter , uno sguardo teso su un uomo che sta solo cercando di fare ciò che è giusto per amore della sua vita, e una svolta sorprendentemente oscura da Sudeikis.

Il trailer di “South of Heaven” presenta Sudeikis nei panni di Jimmy, un uomo che riceve la libertà vigilata anticipata dopo una rapina a mano armata. Allo stesso tempo, promette alla sua ragazza morente Annie (Lilly) di trascorrere l’ultimo fantastico anno. Tuttavia, il protagonista viene gettato ancora una volta nel mondo del crimine, il che lo mette in contrasto con il suo agente di custodia (Whigham) e un boss del crimine (Colter).

Il film segna una svolta per Jason Sudeikis

Mentre Sudeikis è solitamente noto per i suoi ruoli più leggeri in “Ted Lasso” , “Saturday Night Live” e “Horrible Bosses”, “South of Heaven” sembra mostrarci un nuovo lato dell’attore. Mentre cerca di proteggere l’amore della sua vita dal pericolo in arrivo, Sudeikis è intimidatorio e vendicativo in un modo che non l’abbiamo mai visto prima. Questa sembra anche una grande opportunità per Lilly di fare un lavoro più drammatico, oltre a mettere Whigham e Colter in interessanti ruoli malvagi.

Diretto da Aharon Keshales, che in precedenza ha diretto “Big Bad Wolves” del 2013 e un segmento di “ABCs of Death 2” del 2014 , il trailer di “South of Heaven” sa certamente come creare una tensione strisciante che rasenta il terrore.

Il lungometraggio arriva al cinema, on-demand e digitale l’8 ottobre.

Francesca Reale

09/09/2021