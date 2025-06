Rai presenta il palinsesto fiction 2025/2026: novità e ritorni che promettono emozioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La Rai si prepara a lanciare il suo nuovo palinsesto di fiction per il 2025/2026, dopo un anno di ascolti record che ha confermato l’affetto del pubblico per le sue produzioni. Il nuovo programma include una combinazione di titoli inediti e ritorni attesi, dimostrando la capacità del servizio pubblico di affrontare tematiche sociali con autenticità e coinvolgimento emotivo. In questo articolo, esploreremo i dettagli delle nuove serie e dei ritorni più amati, presentati recentemente a Napoli.

Novità della fiction Rai 2025/2026: storie che colpiscono

Tra le nuove proposte della fiction Rai, spicca “Carosello in love“, un tv movie che celebra la storia della televisione italiana, evocando la nostalgia di un’epoca passata. Un’altra novità è “La ricetta della felicità“, una commedia con Cristiana Capotondi, che affronta il tema della rinascita personale dopo un periodo difficile. Queste storie si affiancano a produzioni di respiro internazionale, come “Kabul“, una coproduzione che narra i drammatici eventi legati alla caduta dell’Afghanistan, offrendo uno spaccato della realtà contemporanea.

Inoltre, “Sandokan” si presenta come una serie evento con protagonista Can Yaman, promettendo avventure mozzafiato e un ritorno all’epoca dei grandi eroi. La fiction Rai non si limita a intrattenere, ma si impegna anche a trattare temi sociali rilevanti, come l’integrazione e la sicurezza sul lavoro. “La preside“, ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora a Caivano, e “Noi del rione Sanità“, che racconta la rivoluzione culturale di un parroco a Napoli, sono esempi di come la narrazione possa riflettere le sfide della società moderna.

Un’altra novità significativa è “Guerrieri – La regola dell’equilibrio“, un legal drama con Alessandro Gassmann, tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio, che esplora le complessità del sistema giuridico italiano.

Ritorni attesi: le serie più amate tornano sullo schermo

Oltre alle novità, il palinsesto Rai 2025/2026 prevede il ritorno di alcune delle serie più seguite dal pubblico. “Blanca 3“, con Maria Chiara Giannetta, riporterà sullo schermo le avventure della protagonista, mentre “Il commissario Ricciardi 3“, con Lino Guanciale, continuerà a incantare gli spettatori con i suoi misteri. Anche “Cuori 3“, un period drama che intreccia medicina e sentimenti nell’Italia degli anni ’70, promette di catturare l’attenzione.

Non mancano i ritorni di serie storiche come “Don Matteo 15“, con Raoul Bova, attualmente in fase di riprese, e “Un Professore 3“, che vede nuovamente Alessandro Gassmann e Nicolas Maupas protagonisti. “Mare fuori 6“, una serie che ha raggiunto un successo straordinario su Rai Play e ha dato vita a un remake americano, rappresenta un altro punto di forza del palinsesto.

Le serie daily, come “Il Paradiso delle Signore” e “Un posto al sole“, continuano a essere un elemento fondamentale della programmazione, con nuovi episodi che esplorano dinamiche sociali, segreti e passioni, mantenendo il loro status di appuntamenti imperdibili per milioni di telespettatori.

Un tocco di Hollywood: Whoopi Goldberg a Napoli

Un’ulteriore sorpresa nel palinsesto 2025/2026 è l’arrivo di Whoopi Goldberg, premio Oscar, che avrà un ruolo regolare nella serie “Un posto al sole“. La sua presenza rappresenta un ponte tra Hollywood e la tradizione cinematografica italiana, portando un tocco di internazionalità a una serie già amata dal pubblico. Il suo personaggio, ancora avvolto nel mistero, promette di arricchire ulteriormente le trame della serie, rendendo l’attesa ancora più palpabile.

Il palinsesto di fiction Rai per il 2025/2026 si presenta, quindi, ricco di novità e ritorni, pronto a emozionare e coinvolgere il pubblico con storie autentiche e significative.

