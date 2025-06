Nuove indiscrezioni su l’odissea di Christopher Nolan e il film Itaca – Il ritorno in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’attesa per L’Odissea di Christopher Nolan, previsto nei cinema il 17 luglio 2026, continua a crescere. Nel frattempo, gli appassionati di cinema possono prepararsi a un’esperienza omerica alternativa con il film Itaca – Il ritorno, diretto da Uberto Pasolini. Questo lungometraggio, che vede protagonisti Ralph Fiennes e Juliette Binoche, sarà disponibile su Sky e in streaming sulla piattaforma NOW a partire dal 30 giugno 2025.

Itaca – Il ritorno: trama e cast

Itaca – Il ritorno è un’opera che si distacca dalle grandi produzioni cinematografiche, presentandosi come un film intimo e riflessivo. La storia si concentra sull’ultima parte del viaggio di Ulisse, il leggendario eroe greco, che cerca di tornare a casa dopo anni di avventure e disavventure. Ralph Fiennes interpreta Ulisse, mentre Juliette Binoche assume il ruolo di Penelope, la moglie fedele che lo attende. La pellicola, co-prodotta in Italia, è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nel 2024, riscuotendo un buon successo di pubblico e critica.

Il cast include anche Charlie Plummer, che interpreta Telemaco, il figlio di Ulisse, e Claudio Santamaria nel ruolo di Eumeo, il fedele pastore. Questi personaggi arricchiscono la narrazione, offrendo uno sguardo più profondo sulle dinamiche familiari e sui legami che uniscono i protagonisti. La scelta di un cast di alto profilo contribuisce a dare vita a una storia che, pur essendo radicata nella mitologia, si concentra su emozioni e relazioni umane.

Un film a confronto con l’odissea di Nolan

Mentre L’Odissea di Christopher Nolan si preannuncia come un kolossal epico con un budget di 250 milioni di dollari, Itaca – Il ritorno rappresenta un’opzione più contenuta e personale. La pellicola di Pasolini si distacca dagli elementi fantastici e grandiosi dell’opera originale di Omero, ponendo l’accento sulle esperienze interiori di Ulisse e sulla sua ricerca di identità e appartenenza. Questo approccio intimo offre un contrasto interessante con la visione di Nolan, che promette di mantenere gli aspetti fantastici e mitologici del racconto.

La differenza di scala e di tono tra i due film invita gli spettatori a esplorare diverse interpretazioni della stessa storia. Mentre L’Odissea di Nolan potrebbe attrarre chi cerca un’esperienza visiva mozzafiato, Itaca – Il ritorno si rivolge a coloro che desiderano una narrazione più profonda e riflessiva, incentrata sulle relazioni umane e sulle emozioni.

Disponibilità e programmazione

Itaca – Il ritorno sarà trasmesso su Sky Cinema Uno lunedì 30 giugno 2025 alle 21:15. Gli abbonati a NOW e Sky On Demand potranno accedere al film in qualsiasi momento, rendendolo facilmente fruibile per chi desidera immergersi in questa reinterpretazione della storia di Ulisse. La programmazione su Sky offre un’opportunità unica per riscoprire un classico della letteratura attraverso una lente contemporanea, arricchendo l’esperienza cinematografica degli spettatori.

Con l’uscita imminente di Itaca – Il ritorno, gli appassionati di cinema possono prepararsi a un viaggio emozionante che anticipa l’arrivo di L’Odissea di Nolan, creando un dialogo interessante tra due visioni artistiche di un racconto senza tempo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!