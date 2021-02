Secondo quanto riportato da Deadline Zachary Quinto di “Star Trek”, Ashley Benson di”Pretty Little Liars” e Michelle Buteau, conduttrice di “The Circle”, reciteranno in una serie podcast sceneggiata per Audible di Amazon.

Sorry Charlie Miller: il nuovo podcast di Amazon

Il trio doppierà i personaggi di “Sorry Charlie Miller”, una serie che comprende anche Chace Crawford di “Gossip Girl”e Brian Baumgartner di “The Office”. “Sorry Charlie Miller” segue la scomparsa di una star dei reality TV D-list con una fanbase rabbiosa, interpretata da Benson, che è scomparsa al largo di Key Biscayne, in Florida.

Sul caso ci sono Mark Green, doppiato da Quinto, un impiegato del dipartimento di polizia legato alla scrivania con una conoscenza enciclopedica dei pettegolezzi delle celebrità, e Tiana Jones, doppiato da Buteau, il suo collega senza fronzoli. Dopo che Mark e Tiana si atteggiano a detective per trovare Charlie, il caso ottiene l’attenzione dei media nazionali ei due si ritrovano rapidamente in una tempesta di baby prostitute, allibratori armati e mamme spietate.

La serie, che verrà lanciata giovedì 25 febbraio, è stata scritta da Tanner Cohen e David Ludwig. È prodotta da At Will Media, la società dietro a podcast come For All Mankind: The Official Podcast e Paul Feig partnership The Case of Adirondack Rose.

La parola ai protagonisti

“Lavorare su un podcast con script è stata una nuova esperienza per me, che ho amato assolutamente. Mark è stato un personaggio così divertente per me da esplorare e incarnare. Sono stato anche in grado di lavorare con alcuni miei cari amici, il che è stato un ulteriore vantaggio. Non vedo l’ora di far vivere agli ascoltatori questa esilarante storia di perdenti “, ha detto Quinto.

Benson ha aggiunto: “Mi sento molto fortunata ad aver avuto l’opportunità di lavorare con Audible insieme a un cast incredibile e alle menti creative di Sorry Charlie Miller. Non ho mai fatto nulla di simile prima ed è stato fantastico lavorare su qualcosa di divertente ma impegnativo durante la quarantena. Mi è piaciuto molto interpretare Charlie e non vedo l’ora che tutti partano per questa corsa selvaggia con noi “.

Il parere dei creatori

Il co-creatore Cohen ha detto che realizzare lo spettacolo è stata un’esperienza “da sogno”. “Il Covid ha cercato di fermarci ma abbiamo detto no, registreremo tutti a casa e lo faremo accadere. Il nostro cast è stato così giocoso e così brillante. Spero che la gente possa sentire quanto ci siamo divertiti. C’è così tanta libertà quando realizzi uno spettacolo tutto audio, quindi abbiamo sicuramente testato i confini di ciò che potremmo creare in termini di progetti e personaggi che potremmo creare e seguire “, ha aggiunto.

L’amministratore delegato di Will Media, Will Malnati, ha affermato che Cohen è stato “una scelta naturale” per creare un podcast. “La sua scrittura è veloce, spiritosa e radicata in personaggi dinamici con cui puoi relazionarti e con cui ridere. Sorry Charlie Miller è diverso da qualsiasi altra commedia narrativa nello spazio dei podcast e il nostro cast di superstar l’ha davvero portata in vita, durante una pandemia, in modi che non avrei mai immaginato possibile. “

Maria Bruna Moliterni

22/ 02/ 2021