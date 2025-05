Sophie Turner parla del possibile ritorno di Sansa Stark in un film di Game of Thrones

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Sophie Turner, l’attrice britannica che ha interpretato Sansa Stark nella celebre serie televisiva Game of Thrones, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni che hanno riacceso l’interesse dei fan riguardo a un possibile film dedicato all’universo di Westeros. Durante un’intervista con Variety, Turner ha espresso la sua disponibilità a riprendere il ruolo che l’ha resa famosa, ma ha posto una condizione fondamentale per il suo ritorno.

La condizione di Sophie Turner per tornare a interpretare Sansa Stark

Nel corso dell’intervista, Sophie Turner ha chiarito che sarebbe disposta a tornare nei panni di Sansa Stark solo se il progetto potesse contare sullo stesso cast e sulla stessa troupe che hanno lavorato alla serie originale. “Dovrebbero esserci esattamente lo stesso cast e la stessa troupe“, ha affermato l’attrice, sottolineando che un eventuale ritorno senza questi elementi non avrebbe senso e sarebbe paragonabile a una semplice ripetizione della nona stagione. Questa affermazione ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, molti dei quali hanno apprezzato la sua lealtà verso i colleghi e il team di produzione.

I ricordi di Sophie Turner e il futuro del suo personaggio

Sophie Turner ha trascorso gran parte della sua adolescenza sul set di Game of Thrones, un’esperienza che ha descritto come fondamentale per la sua crescita personale e professionale. Durante l’intervista, ha condiviso la sua curiosità riguardo al futuro di Sansa Stark, pur specificando di non essere interessata a uno spin-off esclusivamente dedicato al suo personaggio. Tuttavia, ha manifestato il desiderio di tornare a lavorare con Maisie Williams, l’attrice che ha interpretato Arya Stark, con la quale ha sviluppato un forte legame durante le riprese della serie. Questo desiderio di collaborazione ha alimentato ulteriormente le speculazioni su un possibile progetto futuro.

Le attuali produzioni di HBO legate a Game of Thrones

Nonostante l’incertezza sul ritorno di Sophie Turner, HBO è attualmente impegnata in due importanti produzioni legate all’universo di Game of Thrones. La terza stagione di House of the Dragon, che ha già riscosso un buon successo tra i fan, è in fase di sviluppo, mentre la serie prequel A Knight of the Seven Kingdoms ha subito un rinvio rispetto alla sua data di uscita inizialmente prevista. Questi progetti dimostrano l’interesse continuo di HBO nel mantenere viva la saga di George R.R. Martin, anche se il futuro di Sansa Stark rimane avvolto nel mistero.

