Sony Pictures ferma gli spin-off legati a Spider-Man: il futuro del franchise in bilico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Negli ultimi anni, Sony Pictures ha affrontato notevoli difficoltà nel creare un universo cinematografico coerente attorno ai personaggi collegati a Spider-Man. Dopo la ricezione negativa di “The Amazing Spider-Man 2“, la casa di produzione ha deciso di collaborare con Kevin Feige e i Marvel Studios per rilanciare il celebre supereroe nel Marvel Cinematic Universe , portando Tom Holland a interpretare Peter Parker a partire da “Captain America: Civil War“. Tuttavia, le recenti scelte di Sony riguardo ai progetti spin-off hanno sollevato interrogativi sul futuro del franchise.

La sospensione degli spin-off su Spider-Man

Parallelamente al rilancio di Spider-Man, Sony ha continuato a investire nel proprio universo cinematografico separato, iniziando con “Venom“. Questo film ha ottenuto buoni risultati al botteghino, nonostante le critiche contrastanti. Tuttavia, i titoli successivi come “Morbius“, “Madame Web” e “Kraven il cacciatore” hanno deluso sia la critica che il pubblico, portando a una riflessione profonda sulle direzioni future del franchise.

Recentemente, fonti interne e l’insider Daniel Richtman hanno confermato che Sony ha deciso di mettere ufficialmente in pausa tutti i progetti spin-off in live-action legati al mondo di Spider-Man. Tra questi ci sono film annunciati come “El Muerto“, “Agent Venom” e “Spider-Woman“. Questa decisione segna una svolta significativa nella strategia di Sony, che sembra ora riconsiderare il proprio approccio.

Progetti accantonati e personaggi in attesa

Tra i progetti accantonati, spicca quello dedicato a Knull, un potente villain introdotto in “Venom: The Last Dance“, al quale Andy Serkis aveva prestato la voce. Knull era inizialmente previsto come una possibile minaccia multiversale, destinato a collegare l’universo Sony con quello del MCU. Tuttavia, il progetto è stato bloccato, lasciando i fan del personaggio e del franchise in attesa di ulteriori sviluppi.

Knull avrebbe potuto avere un ruolo centrale anche in “Kraven il Cacciatore” o in uno spin-off su “Agent Venom“, ma queste ipotesi sembrano ora abbandonate. La regista Kelly Marcel aveva già rivelato che Knull era uno dei primi personaggi sviluppati per “Venom 3“, evidenziando il desiderio di mantenere una fedeltà all’estetica dei fumetti. Tuttavia, con la sospensione dei progetti, il futuro di Knull e di altri personaggi rimane incerto.

L’incertezza sul futuro degli spin-off

Fin dai tempi di “Venom 2“, Andy Serkis era stato scelto per interpretare Knull, grazie alla sua esperienza nel motion capture. Nonostante l’impegno e la passione del team creativo, i piani sembrano destinati a rimanere congelati. Attualmente, il futuro degli spin-off Sony dedicati all’universo di Spider-Man è avvolto da un’incertezza totale, lasciando i fan in attesa di notizie e sviluppi.

In un contesto in cui il mercato cinematografico è in continua evoluzione, la scelta di Sony di fermare i progetti spin-off potrebbe rappresentare una strategia per riconsiderare e ristrutturare il proprio approccio. Resta da vedere se la casa di produzione riuscirà a trovare una direzione chiara per il suo universo legato a Spider-Man, o se continuerà a navigare in acque turbolente senza una rotta definita.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!